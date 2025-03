Unipol: nel nuovo piano 2025-2027 utili consolidati a 3,8 miliardi (+28%) e boom di dividendi

Nel nuovo piano raccolta Danni a 10,6 miliardi e Vita a 7,4 miliardi. Obiettivo generazione di cassa di 1 miliardo in eccesso alle cedole. Il presidente Cimbri: “Rispondiamo a scenari sempre più complessi”

Oltre 2 miliardi di dividendi per Unipol nel nuovo piano strategico al 2027, denominato “Stronger/Faster/Better”, approvato dal cda. Una cifra che rappresenta una crescita del 72% rispetto alle distribuzioni effettuate nel triennio 2022-2024, con un aumento annuo della cedola per azione pari a circa il 10%. In Borsa, il titolo ha aperto in rialzo dell’1,5%, salvo poi girare in negativo e attestarsi, alle 11.30 a quota 15,06 euro per azione (-1,38%).

Unipol, nel nuovo piano 3,8 miliardi di utili consolidati (+28%)

Il nuovo piano 2025-2027 approvato dal cda, il primo della nuova era post accorciamento della catena, prevede utili consolidati cumulati pari a 3,8 miliardi (+28% rispetto a quanto realizzato nel triennio 2022-2024) e profitti del gruppo assicurativo cumulati “in forte accelerazione” a 3,4 miliardi (+47%), con una crescita annua composta degli utili per azione pari al 13%.

In forte rialzo i dividendi: in totale si raggiungerà quota 2,2 miliardi di cedole, +72% rispetto a quanto distribuito nel triennio 2022-2024, con una crescita annua composta della cedola per azione pari a circa il 10%. Ciò a fronte di una generazione di capitale organica 2025-2027 pari a 1 miliardo, in eccesso ai dividendi previsti, e di una raccolta assicurativa complessiva al 2027 pari a 18 miliardi (+2,4 miliardi di euro rispetto al 2024).

Nel triennio 2025-2027 Unipol prevede infine 500 milioni di euro di investimenti in ambito tech e 400 nuove assunzioni con competenze tech, digital e data scientist. Lo si legge nella nota del piano presentato al mercato.

Unipol: raccolta Danni a 10,6 miliardi, Vita a 7,4 miliardi

A livello industriale, gli obiettivi al 2027 vedono una raccolta nel comparto Danni pari a 10,6 miliardi, con una crescita annua composta del +4,9%, un Combined Ratio Danni al 92% (-1,6 punti percentuali rispetto al 31 dicembre 2024) e una raccolta nel comparto Vita pari a 7,4 miliardi (crescita annua composta del +4,8%).

Unipol Assicurazioni sottolinea che il piano “pone le sue basi sui risultati conseguiti nel triennio 2022-2024 durante il quale sono stati superati i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti previsti nel precedente Piano Strategico”.

Inoltre, “anche la strategia perseguita nel comparto bancario si è rivelata di particolare successo con un elevato ritorno sugli investimenti effettuati e il consolidamento di un modello bancassicurativo distintivo”.

Unipol: i target al 2027

Come target al 2027 Unipol prevede una raccolta premi auto a 4,9 miliardi, per un Combined Ratio pari a circa il 95%, e un non auto a 4,2 miliardi (per un Combined Ratio del 90%). La Raccolta premi salute è stimata a 1,4 miliardi. Il risultato cumulato 2025-2027 dei servizi assicurativi salute ammonta a 450 milioni e il valore della nuova produzione Vita cumulato 2025-2027 è pari a 1 miliardo.

Il presidente Cimbri: “Piano risponde a scenari complessi”

“Con Stronger|Faster|Better presentiamo un piano strategico solidamente ancorato al nostro core business e coerente con le competenze e la qualità che Unipol ha sviluppato in questi anni, con l’ambizione di rispondere concretamente a scenari sempre più complessi e in rapida evoluzione, anticipando i cambiamenti e le trasformazioni tecnologiche, sociali ed economiche dei nostri tempi”. Lo ha detto Carlo Cimbri, presidente di Unipol Assicurazioni. “Approccio data-driven integrato, potenziamento della distribuzione in ottica omnicanale e ulteriore evoluzione tecnologica saranno i pilastri per rafforzare ulteriormente la competitività del gruppo e favorire una crescita di utili e dividendi sostenuta da una significativa generazione di capitale organico’, ha aggiunto.

L’ad Laterza: “Rafforzeremo leadership nel mercato assicurativo italiano”

“Nei prossimi tre anni ci concentreremo nel rafforzare la nostra leadership nel mercato assicurativo italiano, dove intendiamo diventare ancora più forti grazie ai numerosi asset distintivi di cui il gruppo Unipol dispone e ai rilevanti investimenti che effettueremo in capitale umano e tecnologico”, ha sottolineato Matteo Laterza, amministratore delegato di Unipol Assicurazioni. “Questo ci permetterà di essere più veloci nel trovare soluzioni volte a soddisfare i bisogni della nostra clientela e nel cogliere le opportunità che ci offrirà il mercato, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le nostre eccellenti performance e di incrementare la remunerazione dei nostri azionisti’, ha precisato il manager.