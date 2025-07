Truffe online in vacanza: il cybercrime non va mai in ferie, ecco come difendersi

Estate 2025, relax e viaggi… ma anche truffe digitali. Dalle case vacanza fantasma ai QR code manomessi, ecco le frodi più diffuse e i consigli pratici per proteggerti dai cybercriminali in ferie

L’estate 2025 è finalmente arrivata e milioni di italiani sono già in viaggio o alle prese con gli ultimi preparativi. Spiagge, voli, cocktail e relax, tutto pronto per staccare dalla routine. Ma mentre ci si gode la pausa tanto attesa, c’è chi attende questo periodo con altrettanta impazienza ma con intenti ben diversi. I truffatori digitali, o cyber criminali, sanno perfettamente che estate significa leggerezza, meno attenzione e dispositivi sempre in mano. È la combinazione perfetta per colpire.

Poco importa che si tratti delle vacanze di Natale, Pasqua o agosto: quando ci rilassiamo, loro si attivano. Per questo è fondamentale sapere come riconoscere i raggiri digitali più frequenti, capire quali sono le trappole da evitare e adottare alcune precauzioni di buon senso per godersi le ferie senza brutte sorprese.

Perché l’estate è il paradiso delle truffe online

Il periodo estivo è un terreno fertile per le frodi informatiche, e la ragione è semplice, siamo meno attenti. In vacanza, la soglia di vigilanza si abbassa quasi automaticamente. Si naviga più spesso da smartphone e tablet, magari collegandosi a reti Wi-Fi pubbliche, mentre le prenotazioni last minute si moltiplicano, spesso effettuate in fretta tra una bibita e l’altra, senza troppi controlli.

E se a questo si aggiunge il fatto che molte aziende, durante l’estate, operano con personale ridotto (compresi i reparti IT), la capacità di risposta agli attacchi informatici si indebolisce ulteriormente.

L’estate è, insomma, il palcoscenico ideale per le frodi online: meno controllo, più vulnerabilità.

Dai voli fantasma ai Qr code truccati

Le truffe legate al mondo del turismo non conoscono crisi e continuano a colpire soprattutto nei mesi estivi, quando si prenota con più fretta e meno attenzione. Tra le più diffuse ci sono le false offerte di case vacanza, che appaiono su siti poco affidabili o piattaforme di annunci. Le immagini sono invitanti, i prezzi decisamente convenienti, ma dietro l’annuncio si nasconde una truffa. Solo dopo aver versato l’acconto ci si accorge che l’alloggio non esiste e il fantomatico proprietario è scomparso nel nulla.

Non va meglio con i biglietti aerei. Sempre più spesso i truffatori creano cloni perfetti dei siti ufficiali delle compagnie, replicando grafica, loghi e messaggi per carpire dati personali e codici di pagamento. La vittima, convinta di aver acquistato un volo a un prezzo vantaggioso, scopre troppo tardi che quel biglietto non è mai stato emesso.

Tra gli inganni più insidiosi, c’è anche la promessa di crociere gratuite o premi vinti “a sorpresa”, veicolata tramite email o Sms. L’offerta, all’apparenza irresistibile, si rivela presto una trappola: per concludere la prenotazione, viene richiesto un versamento per spese accessorie o tasse. Peccato che, una volta effettuato il pagamento, della vacanza non resti nemmeno l’ombra.

Infine, si sta diffondendo una minaccia più subdola e difficile da notare, quella dei QR code truccati, il cosiddetto Quishing. Sempre più utilizzati in hotel, ristoranti e luoghi pubblici, possono essere manomessi con facilità. Basta applicare un adesivo sopra il codice originale per reindirizzare l’utente verso siti pericolosi, capaci di installare malware o sottrarre dati sensibili con un semplice tap.

Social e truffe, il lato oscuro della condivisione

Durante le vacanze, il desiderio di condividere è forte dalle foto in spiaggia ai panorami esotici ai cocktail con vista. Ma è proprio questa abitudine a rendere più semplice la vita ai truffatori. Monitorando i social, raccolgono informazioni su dove ci troviamo, cosa facciamo, con chi siamo. E con questi dati costruiscono attacchi su misura, simulano emergenze e si spacciano per noi con messaggi inviati ai nostri contatti.

A questi si affiancano anche i ladri tradizionali (o per meglio dire “analogici”), quelli che – grazie ai post in tempo reale – sanno con certezza che la casa è vuota e possono agire indisturbati.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha reso questi raggiri ancora più sofisticati. Audio e video deepfake permettono di replicare voci e volti di familiari o colleghi, rendendo più credibili le richieste di denaro o le operazioni fraudolente. Tecniche come lo spear phishing, ovvero l’attacco informatico mirato a una persona specifica, sfruttano le tracce digitali che lasciamo online per colpire con tempismo e precisione.

La difesa migliore, in questo caso, è la prudenza. La regola? Limitare al minimo la condivisione pubblica, evitare post in tempo reale e controllare le impostazioni di privacy. I ricordi possono essere pubblicati anche al ritorno, senza offrire materiale utile a occhi indiscreti.

Occhio al Wifi gratuito

Una delle abitudini più diffuse in vacanza è connettersi al primo Wi-Fi disponibile. In hotel, aeroporti, bar e spiagge il Wi-Fi gratuito è un salvavita. Ma è anche una delle trappole preferite dai cybercriminali. Ma le reti pubbliche possono essere intercettate, manipolate o addirittura create appositamente per ingannare gli utenti. E in queste condizioni, accedere alla banca online o fare acquisti può equivalere a un’esposizione totale dei propri dati. Password, codici, numeri di carta, tutto può finire nelle mani sbagliate.

Meglio evitare operazioni sensibili quando si è connessi a reti pubbliche, preferendo magari l’uso di una Vpn, mantenendo aggiornati i dispositivi e disattivando le connessioni automatiche. Piccoli accorgimenti che possono fare una grande differenza.

L’intelligenza artificiale al servizio della truffa

Le truffe digitali non sono più quelle di una volta. Dimenticate le email piene di errori grammaticali e le promesse di eredità da un principe africano. Oggi, dietro l’inganno, c’è spesso l’IA. I messaggi sono credibili, personalizzati, costruiti su misura in base ai nostri dati pubblici. I chatbot rispondono in tempo reale fingendosi assistenza clienti, mentre i contenuti creati artificialmente come video, voci e siti web, sono sempre più difficili da distinguere da quelli autentici.

Il rischio non è più legato solo alla distrazione, ma alla difficoltà oggettiva di riconoscere la frode. È la nuova faccia della criminalità digitale, sofisticata, invisibile e tecnologicamente evoluta.

L’unico antidoto, oggi, è la consapevolezza. Fermarsi un attimo prima di cliccare, riflettere su ogni richiesta anomala, e non dare mai per scontata l’autenticità di un messaggio, anche se sembra provenire da una fonte fidata.

Difendersi è possibile (anche sotto l’ombrellone)

Proteggersi non richiede competenze da esperti informatici. Bastano abitudini semplici e un po’ di buon senso. Tenere aggiornati i dispositivi, utilizzare l’autenticazione a due fattori, non cliccare su link ricevuti via Sms o email inattese, verificare con attenzione l’indirizzo dei siti prima di effettuare login o pagamenti. È sempre preferibile usare solo i propri dispositivi per accedere a conti bancari o informazioni sensibili, evitare le reti Wi-Fi pubbliche per operazioni delicate, attivare sistemi di alert per controllare i movimenti bancari e fare regolarmente backup dei dati più importanti.

Fondamentale è anche parlarne. Con i familiari, con gli amici, con i colleghi. Le truffe si diffondono anche attraverso chi ci è vicino, ed è proprio la condivisione dell’informazione a rappresentare la prima barriera.

Hai subito una truffa? Segnala subito

Se si riceve un messaggio sospetto o, peggio, si cade nella trappola, è essenziale agire rapidamente. Segnalare alla Polizia Postale tramite il suo portale, informare il CERT-AgID in caso di campagne massive di phishing o malware, e contattare immediatamente la propria banca per bloccare carte, conti o credenziali compromesse. Anche le piattaforme coinvolte vanno avvisate, per evitare che altri utenti cadano nella stessa trappola.

La segnalazione tempestiva non serve solo a limitare i danni, ma è anche un modo concreto per contribuire alla lotta contro queste forme di criminalità.

I cybercriminali non vanno in ferie, anzi ci aspettano al varco, quando siamo meno attenti. Per fortuna, basta poco per godersi le vacanze senza pensieri: informazione, attenzione e un pizzico di diffidenza. La connessione si può anche perdere… ma i soldi, meglio di no.