Tim, Poste Italiane acquista un altro 15% da Vivendi e diventa il primo azionista della compagnia telefonica

Con la mossa di Poste Italiane, che diventa il primo azionista, cambia radicalmente l’assetto azionario di Tim nel segno dell’italianità mentre scende vistosamente la partecipazione dei francesi di Vivendi

Poste Italiane diventa il primo azionista di Tim. E’ questo il risultato dell’acquisto di un’altra del 15% da Vivendi per un importo di 684 milioni di euro. Con questo nuovo acquisto, deciso nella riunione del consiglio d’amministrazione del 26 marzo, Poste Italiane, che già deteneva il 9,81% di Tim sale al 24,81% della compagnia telefonica guidata da Pietro Labriola. Poste, che è a sua volta guidata da Matteo Del Fante, non vuole però acquisire una partecipazione superiore alla soglia che farebbe scattare l’Opa su Tim ma considera il suo investimento di “natura strategica” e intende svolgere un ruolo di “azionista industriale di lungo periodo” favorendo sinergie tra Poste e Tim nel quadro del consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia.

Una delle prime sinergie tra Poste Italiane e Tim si manifesterà con la fornitura di servizi per l’accesso di Postepay, controllate da Poste stesse, all’infrastruttura di rete mobile di Tim a partire dal primo gennaio 2026. Altre sinergie, che sono in corso di valutazione, riguarderanno – secondo una nota ufficiale di Poste Italiane -la telefonia, i servizi ICT e i contenuti media, i servizi finanziari, assicurativi e dei pagamenti e l’energia.