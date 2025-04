Tim cede Sparkle a Mef e Retelit per 700 milioni: firmato l’accordo, closing entro il 2025: in cantiere Tim-Iliad e FiberCop e Open Fiber

Con l’accordo di ieri Tim si concentra sui servizi alle imprese e ai consumatori mentre il Governo rafforza la propria presenza nella telefonia. Ecco quali saranno le prossime operazioni in cantiere

Sparkle, la società specializzata nelle telecomunicazioni internazionali, lascia Tim, che ne deteneva il controllo, e passa al Mef e a Retelit per 700 milioni di euro. Ieri i nuovi acquirenti hanno firmato l’accordo che ha fatto volare in Borsa il titolo Tim. Il closing è previsto entro la fine dell’anno dopo il via libera dell’Antitrust e delle procedure di Golden power.

Con la firma dell’accordo di ieri si conclude così un’operazione lungamente annunciata che registra due aspetti importanti: da un lato c’è l’ulteriore dimagrimento di Tim, che si concentra sui servizi alle imprese e al retail dopo la precedente cessione della rete a FiberCop e dall’altro il rafforzamento della presenza pubblica attraverso le partecipazioni azionarie assunte dal Governo che ora lavorerà per costruire la rete unica tra FiberCop e Open Fiber. Tim invece pensa al consolidamento industriale e non è escluso che presto si arrivi a un accordo con i francesi di Iliad eliminando un operatore dal troppo affollato mercato italiano della telefonia.