Sioi, un corso per esperti in Cerimoniale e Protocollo

La Sioi organizza un corso di formazione per la conoscenza del Cerimoniale e del codice di comportamento nelle relazioni pubbliche internazionali

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale – SIOI organizza il corso di Esperto in Cerimoniale e Protocollo Nazionale e Internazionale (15 novembre/13 dicembre 2021), giunto alla trentesima edizione.

Il corso, spiega SIOI, intende far acquisire la conoscenza delle regole del cerimoniale e del codice di comportamento formale presente nei diversi aspetti delle relazioni pubbliche internazionali. Il Protocollo è l’insieme di regole che disciplinano il cerimoniale in generale riferito ai suoi aspetti codificati.

Il corso è rivolto ai giovani interessati ad intraprendere una carriera nelle relazioni pubbliche internazionali, ma anche ai dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, ai funzionari delle Ambasciate estere in Italia e al personale delle strutture private coinvolte nell’organizzazione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Le opportunità di lavoro in questo settore sono molteplici; quella del cerimoniere è una professione in continua trasformazione e sempre di grande interesse. È, inoltre, particolarmente stimolante perché presenta sfide sempre nuove, e per svolgerla al meglio occorrono capacità organizzative e relazionali, flessibilità, attenzione ai dettagli e alle nuove tendenze espresse dalle dinamiche sociali e culturali, conoscenza di una pluralità di regole e codici di comportamento differenti.

Tra le numerose tematiche che il programma del Corso approfondisce, si segnalano il Cerimoniale di Stato, il Cerimoniale Diplomatico, il Cerimoniale Islamico, Ebraico, Cinese e Indiano, il Cerimoniale del Vaticano, il Galateo Istituzionale. Una sezione è dedicata al Protocollo Olimpico e agli Eventi Sportivi Internazionali e un’attenzione particolare è riservata alle evoluzioni più recenti, con i moduli dedicati al Cerimoniale ai tempi della pandemia, alla Comunicazione degli Eventi Online e alla Netiquette.

L’attività didattica consiste in nove incontri in modalità live streaming, due volte a settimana, il lunedì e il martedì dalle ore 10.00 alle 13.00.