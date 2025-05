Sinner, buona la prima agli Internazionali di Roma: “Ho ritrovato me stesso”. Lunedì il terzo turno

Jannik Sinner torna in campo e vince. 6-3-6-4 contro l’argentino Navone: “È una sensazione bellissima, ho ritrovato me stesso”

“Che bello” ha scritto Jannik Sinner sulla telecamera alla fine del match contro Navone agli Internazionali di Roma. Il ritorno in campo del numero uno al mondo dopo tre mesi di stop concordato con la Wada per la vicenda Clostebol finisce come tutti pensavano che finisse: con una vittoria. A non crederci forse era solo lui, che più volte alla vigilia aveva espresso dubbi e timori dopo mesi durissimi vissuti in silenzio. Sinner non giocava una partita ufficiale da 104 giorni, vale a dire dal 26 gennaio, giorno in cui vinse per la seconda volta in carriera l’Australian Open, in finale contro Zverev.

Contro l’argentino Mariano Navone il tennista italiano ha trionfato in due set, 6-3 6-4. In tribuna, per l’occasione c’erano anche mamma Siglinde e papà Hanspeter, il n.1 del Coni, Giovanni Malagò e quello della Fitp, Angelo Binaghi, e Carlos Alcaraz. Oltre, ovviamente, ai migliaia di tifosi accorsi sul centrale per vedere giocare il loro campione, in un clima che sembra più quello di uno stadio di calcio che di un match di tennis.

E lunedì, nel terzo turno, affronterà l’olandese Jesper De Jong.

Sinner: “Ho ritrovato me stesso”

“È una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento. Sono felice di essere tornato”, le parole a caldo dell’altoatesino. “È difficile quando ti mancano le partite, il miglior allenamento è la partita. Sono contento della vittoria, Navone è un grande sulla terra. Avrei potuto fare meglio, ma è stata una giornata significativa per me. Le cose possono cambiare in fretta, ho dato tutto quello che avevo. E’ bello essere qui, sono contento di essere tornato”.

“Mi do un voto molto alto, al di là del risultato. Questo è stato un giorno fondamentale per me, l’ho affrontato con l’atteggiamento giusto”, ha detto Sinner commentando la partita. “Aspettavo da tanto questo momento ed è stato fantastico qui a Roma. Ho ricevuto un grande affetto sin dai primi giorni, e il tifo durante la partita mi ha sorretto anche nelle difficoltà. In campo ero tranquillo, provavo un’emozione diversa. Quando ho superato il terzo game ho sentito di nuovo la partita, ho ritrovato me stesso. E pian piano sono riuscito ad alzare il livello. Mi sentivo abbastanza bene in campo”, ha detto il campione italiano.