Russia-Ucraina: Trump pronto a sfilarsi (“è una guerra tra europei”), Papa Leone XIV pronto a mediare. E la Ue approva nuove sanzioni

Dopo la telefonata Trump-Putin, è stallo sull’Ucraina: le parole del presidente Usa sparigliano di nuovo le carte e lasciano “scioccati” i leader Ue. Disponibile a ospitare i colloqui di pace Papa Leone

Stallo sull’Ucraina dopo la telefonata Trump-Putin che si è chiusa senza alcun cessate il fuoco. I leader europei che hanno parlato con il presidente Usa subito dopo il colloquio, è la ricostruzione del sito Axios, sarebbero rimasti “scioccati” dalla “deferenza” di Trump verso il leader del Cremlino. Il capo della Casa Bianca avrebbe escluso, infatti, di imporre sanzioni alla Russia, come aveva ventilato alla vigilia.

Per il leader ucraino Zelensky “Putin vuole solo prendere tempo per continuare la guerra”. Kiev comunque è pronta a nuovi negoziati diretti con Mosca. Sempre in merito alle sanzioni, l’Europa ha invece varato il 17esimo pacchetto di misure che prende di mira 200 navi della flotta ombra russa e annunciato altre dure sanzioni in arrivo. Misure analoghe dalla Gran Bretagna. Nel mentre, telefonata di Meloni a Papa Leone: il Vaticano conferma la disponibilità ad ospitare i colloqui. La premier sente anche Zelensky, Macron, Starmer, Merz e von der Leyen.

Trump: cosa ha detto sulla guerra in Ucraina

“Se non succede qualcosa, mi tiro indietro”, ha detto ieri Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. E poi ha proseguito: “Questa era una situazione europea e sarebbe dovuta rimanere tale”. Parole che hanno sparigliato di nuovo le carte sull’interpretazione della sua strategia.

Papa Leone: disponibile ad ospitare i colloqui di pace

Ieri sera, intanto, la premier Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Papa Leone XIV sui prossimi passi da compiere per costruire una pace giusta e duratura in Ucraina. Il colloquio, rende noto Palazzo Chigi, fa seguito alla telefonata con Trump e con altri leader europei, nel corso della quale è stato chiesto alla premier di verificare la disponibilità della Santa Sede a ospitare i negoziati. Trovando nel Pontefice conferma della disponibilità ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti, Meloni ha espresso “profonda gratitudine” per l’apertura di Papa Leone XIV e per il suo “incessante impegno a favore della pace”.