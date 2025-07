Quanto incide il caldo record su inflazione e Pil nella zona euro? Dalla Bce l’avvertimento sui rischi economici legati al clima

Secondo Elderson, esponente del comitato esecutivo della Bce, le ripercussioni del cambiamento climatico sulle economie sono così consistenti che non possono essere ignorate. Un approccio in contrasto con quello della Fed, che ha minimizzato l’incidenza del clima sulla stabilità finanziaria

C’è un forte legame tra il caldo e i principali indicatori economici, come l‘inflazione e il Pil. Lo ha detto Frank Elderson, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, aggiungedo che tale legame è troppo importante per essere ignorato.

“Abbiamo fatto progressi nella comprensione dell’importanza di tenere conto delle crisi climatiche e naturali”, ha affermato Elderson in un’intervista. “Se si pensa all’estate eccezionalmente calda del 2022, l’inflazione dei prezzi alimentari è aumentata tra lo 0,4 e lo 0,9%” e “il PIL tedesco ha subito un impatto piuttosto significativo”. “Quindi queste cose sono rilevanti”, ha affermato, come riporta Bloomberg.

Quanto incide il caldo record su inflazione e Pil?

I commenti coincidono con un’altra ondata di calore europea, in cui gran parte della regione ha registrato temperature insolitamente elevate, alimentate dai cambiamenti climatici. Gli scienziati hanno scoperto che un pianeta più caldo potrebbe minacciare la stabilità dei prezzi, in parte perché le colture diventano più difficili da coltivare e i prezzi dei prodotti alimentari aumentano.

In questo contesto, la Bce sta ora intensificando gli sforzi per affrontare i rischi economici legati al clima. Tra questi, gli aggiustamenti annunciati questa settimana che dimostrano che terrà pienamente conto non solo delle implicazioni del cambiamento climatico, ma anche del “degrado della natura” nella definizione della politica monetaria. La decisione rappresenta un’“importante aggiunta” alla formulazione utilizzata dalla banca centrale, ha detto Elderson a margine della conferenza annuale della Bce a Sintra, in Portogallo.

La nuova attenzione ai rischi legati alla natura finirà per influenzare vari aspetti degli sforzi della Bce volti a garantire la stabilità dei prezzi e a supervisionare le banche sistemiche europee.

Clima e stabilità finanziaria: da Bce e Fed posizioni contrastanti

L’approccio è in netto contrasto con quello della Federal Reserve. Sebbene il Presidente Jerome Powell abbia in passato riconosciuto le ripercussioni del cambiamento climatico sull’economia e il sistema finanziario statunitense, ha anche ripetutamente sottolineato che la Fed non ha il mandato di promuovere una transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. “Mi avete sentito ripetere più e più volte che non saremo noi a decidere le politiche sul clima”, ha dichiarato Powell durante una conferenza stampa a maggio. “Il nostro ruolo sul clima è molto, molto limitato”.

Elderson ha anche detto che “nonostante ci siano delle reazioni negative”, il Consiglio direttivo della Bce “rimane fermo sulla sua posizione e, in realtà, aggiunge che ora, sulla base del lavoro svolto, abbiamo capito che dobbiamo andare oltre il semplice significato del clima per la stabilità dei prezzi”.

La Bce ha ancora allo studio eventi come l’estate del 2022 e il loro impatto sull’inflazione e sul PIL per farsi un’idea di cosa ci aspetta, ha affermato Elderson. La sola scarsità di acque superficiali mette a rischio quasi il 15% della produzione economica dell’area dell’euro, ha sottolineato Elderson. L’agricoltura è il settore più esposto perché subirebbe le maggiori perdite di produzione proporzionali a causa di un calo delle acque superficiali, ha aggiunto. Ha inoltre sottolineato i rischi associati all’inquinamento idrico e alle inondazioni.