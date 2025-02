Orologi: Breitling presenta l’ultima serie di Chronomat Six Nation in edizione limitata a 250 pezzi

L’ultima serie di Chronomat Six Nations in edizione limitata di Breitling combina l’ingegneria di precisione con un design del quadrante distintivo che celebra l’identità unica delle sei union che costituiscono il Sei Nazioni di rugby: Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles, Francia e Italia

Per la prima volta, Breitling amplia la collezione Six Nations con modelli da 32 mm creati per un polso più sottile, evidenziando l’impegno del brand nel celebrare la crescente importanza del rugby femminile.

Le edizioni limitate del Chronomat Six Nations sono state concepite per rendere omaggio alla tradizione del rugby. È disponibile un orologio per i tifosi di ogni squadra in due diversi modelli: un Chronomat Automatic GMT 40 mm e un Chronomat 32 mm a tre lancette. L’orologio di ciascuna squadra presenta un quadrante con una texture che alterna finiture spazzolate orizzontali e opache, ispirate alle strisce del campo da rugby. Il design dinamico del quadrante crea un suggestivo gioco di luci che riflette la grinta e l’eleganza del rugby sia in campo che fuori.

Edizione limitata a 250 pezzi per gli appassionati di rugby

Il GMT 40 mm è disponibile in edizione limitata a 250 pezzi per ogni squadra con un quadrante nella tonalità che contraddistingue ciascuna nazione. Ogni orologio sfoggia con orgoglio il nome della squadra nella sua lingua locale in un secondo colore a contrasto. La lettura multi-fuso orario della funzione GMT consente ai tifosi di seguire le partite in tutto il mondo. Sono presenti tutte le caratteristiche iconiche del Chronomat, tra cui la corona a cipolla e il caratteristico bracciale Rouleaux. Il modello GMT 40 mm è animato dal Calibro Breitling 32, con funzione di secondo fuso orario, riserva di carica di 42 ore e impermeabilità di 200 metri. Sul fondello sono incisi lo stemma di ciascuna squadra, la scritta «Six Nations Rugby» e «One of 250», per sottolineare l’esclusività dell’edizione limitata. Il Guinness Six Nations 2025 segna la quarta stagione di Breitling in qualità di partner ufficiale per il cronometraggio e partner manifatturiero di esclusivi orologi di lusso di tutte le sei squadre. Con radici che risalgono al 1883 per il Sei Nazioni e al 1884 per Breitling, questa partnership rispecchia un’eredità condivisa di tradizione e innovazione. Insieme celebrano l’impegno tangibile di questo sport con orologi eccezionali.

La novità anche per la donna appassionata di rugby

Il Chronomat 32 mm in edizione limitata, celebre modello da donna di Breitling, segna una novità importante per la collezione, portando un design raffinato ma audace al polso delle appassionate di rugby. I modelli sono caratterizzati da colori mai utilizzati prima nelle collezioni femminili e sono realizzati in edizione limitata a 75 esemplari. Il campionato Guinness Sei Nazioni maschile 2025 prenderà il via venerdì 31 gennaio 2025. Gli orologi Chronomat Six Nations, in edizione limitata, sono disponibili online e nelle boutique del Regno Unito a partire dal 28 gennaio. Saranno inoltre venduti in alcuni selezionati paesi dell’Unione Europea. Con le edizioni limitate del Chronomat Six Nations, Breitling porta l’eredità storica del Chronomat nel più grande campionato di rugby ed è un omaggio al fascino globale e allo spirito intramontabile di questo sport.