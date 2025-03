Orologi a Ginevra: Torna la grande fiera “Watches and Wonders”. La presenza di Bulgari tra le novità 2025

Dal 1° al 7 aprile 2025 al Palaexpo di Ginevra, una fiera Watches and Wonders Ginevra dedicata ai grandi brand dell’orologeria per un totale di 60 marchi, con l’arrivo di Bvlgari e sei nuovi marchi indipendenti

Per l’occasione 2025 saranno annunciati un programma entusiasmante, offerte personalizzate e numerosi lanci di prodotti. Dalla presentazione di orologi eccezionali e mai visti prima a incontri inaspettati con ambasciatori di fama mondiale, scopri le nuove funzionalità che trasformeranno ogni visita in un’esperienza immersiva senza pari nel cuore dell’orologeria.

Terza edizione

Per il terzo anno consecutivo, il Salon aprirà le porte al grande pubblico. Dopo quattro giorni riservati ai professionisti, da sabato 5 aprile a lunedì 7 aprile, appassionati e collezionisti di orologi potranno godere di un programma pensato appositamente per loro. Quest’anno, la biglietteria è stata adattata per soddisfare diversi pubblici e visitatori; la principale novità è che ora tutti possono creare un programma personalizzato, grazie a un’offerta esclusiva disponibile online solo con l’acquisto di un biglietto.

Un’esperienza unica per operatori e collezionisti di tutto il mondo

Prenotando uno slot per una presentazione esclusiva di nuovi prodotti, o iscrivendosi a una visita guidata con un esperto per esplorare i segreti delle Maison e delle loro creazioni, i visitatori vivranno un’esperienza unica. Chi preferisce intraprendere autonomamente un viaggio di scoperta, immergendosi nei mondi dei marchi e lasciandosi sorprendere da creazioni iconiche ed eventi unici, sarà travolto dalle emozioni che lo attendono durante tutta la visita. Scoperta e sperimentazione continuano al LAB, uno spazio dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie che esplora il futuro della formazione e delle professioni orologiere. Marchi, start-up e studenti presenteranno progetti e prototipi in una nuova cornice. L’Auditorium presenta un programma, composto da presentazioni di Brand e lezioni tenute da esperti, offrirà approfondimenti sugli ultimi sviluppi nel settore dell’orologeria. Infine, la mostra Longitude Zero porterà i visitatori in un viaggio lungo il meridiano di Greenwich, alla ricerca dei marcatori del tempo. In the City porterà l’orologeria nel centro della città, con un programma completamente gratuito di eventi, scoperte ed esperienze, e la partecipazione di numerose boutique partner. Il clou sarà giovedì sera, con un concerto eccezionale.

Un mestiere da salvare

I mestieri dell’orologeria saranno al centro dell’attenzione per tutta la settimana, dagli stand dei marchi al Watchmaking Village sul Pont de la Machine, dove apprendisti e formatori presenteranno corsi di formazione iniziale nel settore. Da non perdere: le qualifiche SwissSkills 2025 per i mestieri della microtecnologia, organizzate per la prima volta in concomitanza con il Salon, nonché la copertura in diretta della competizione al Watchmaking Village. Conferenze, letture e proiezioni di film, in collaborazione in particolare con la libreria Payot, esploreranno il tempo in modi originali e inaspettati, concludendo questa eccezionale settimana dell’orologeria.

Gli espositori:

A. LANGE & SÖHNE | ALPINA | ANGELUS | ARMIN STROM | ARNOLD & SON | ARTYA GENEVE | BAUME & MERCIER | BELL & ROSS | BREMONT | BVLGARI | CARTIER | CHANEL | CHARRIOL | CHOPARD | CHRISTIAAN VAN DER KLAAUW | CHRONOSWISS | CYRUS GENÈVE | CZAPEK & CIE | EBERHARD & CO. | FERDINAND BERTHOUD | FREDERIQUE CONSTANT | GENUS | GERALD CHARLES | GRAND SEIKO | GRÖNEFELD | H. MOSER & CIE. | HAUTLENCE | HERMÈS | HUBLOT | HYSEK | HYT | IWC SCHAFFHAUSEN | JAEGER-LECOULTRE | KROSS STUDIO | LAURENT FERRIER | LOUIS MOINET | MEISTERSINGER | MONTBLANC | NOMOS GLASHÜTTE | NORQAIN | ORIS | PANERAI | PARMIGIANI FLEURIER | PATEK PHILIPPE | PEQUIGNET | PIAGET | RAYMOND WEIL | RESSENCE | ROGER DUBUIS | ROLEX | RUDIS SYLVA | SPEAKE MARIN | TAG HEUER | TRILOBE | TUDOR | U-BOAT | ULYSSE NARDIN | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS | ZENITH |

La manifestazione

Creata nel settembre 2022 su iniziativa di Rolex, Richemont e Patek Philippe, la Watches and Wonders Geneva Foundation (WWGF) è una fondazione senza scopo di lucro con sede a Ginevra. Nel 2024, tre nuovi membri chiave, Chanel, Hermès e LVMH, si sono uniti ai membri fondatori del Consiglio direttivo della WWGF. La nostra missione è promuovere l’orologeria in tutto il mondo organizzando eventi di orologeria a Ginevra, l’evento di punta, e a Shanghai. Oggi, Watches and Wonders Geneva riunisce i principali orologiai del mondo, con 60 marchi espositori nel 2025 e 49.000 visitatori alla sua ultima edizione nell’aprile 2024. Un numero record.

