Nomine Cdp: Folgiero guiderà Fincantieri, per Ansaldo c’è Marino e Tomasi confermato per Aspi

Dopo Snam e Italgas, Cdp chiude il cerchio delle nomine di altre tre partecipate – Tra le designazioni spicca il cambio in Fincantieri, con Folgiero al posto di Bono

Tutte le previsioni e i rumors degli analisti sono stati smentiti. Le nuove nomine di Cdp su alcuni grandi controllate del gruppo hanno presentato non poche sorprese, come per Fincantieri. In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione con l’assemblea del 16 maggio, la lista di Cdp indica Claudio Graziano come nuovo presidente mentre per Pierroberto Folgiero, attuale amministratore delegato di Maire Tecnimont, si profila l’incarico di nuovo ad del gruppo della cantieristica navale di Trieste. Si conclude così, dopo vent’anni, la stagione di Giuseppe Bono al comando della società dal 2002.

Fincantieri: Graziano presidente e Folgiero ad

Il cda di Cassa depositi e prestiti – azionista di Fincantieri con una partecipazione pari al 71,32% del capitale – ha approvato, in vista del rinnovo del board di Fincantieri all’ordine del giorno dell’assemblea del 16 maggio, la seguente lista di candidati alla carica di amministratore: Cristina Scocchia, Claudio Graziano, Pierroberto Folgiero – candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la carica di amministratore delegato – Alberto Dell’Acqua, Valter Trevisani, Alessandra Battaglia, Massimo Di Carlo, Esedra Chiacchella e Rosanna Rossi.

Saranno, inoltre, presentate le seguenti proposte di delibera:

nominare Graziano presidente del cda;

determinare il numero degli amministratori da nominare in 10;

gli amministratori rimarranno in carica per tre esercizi;

confermare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori (incluso il presidente) in 50.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Una decisione che ha frenato il titolo del gruppo navale a Piazza Affari. Mentre questa mattina con il ritorno in pista di un’unione tra i due giganti di Stato con la nomina di Lorenzo Mariani (ex Leonardo) come ceo, considerata un elemento fondamentale nelle scelte sul futuro di Leonardo, le azioni avevano fatto registrare un balzo vicino al 2%. Ora l’azione si limita a un progresso dello 0,25% a 0,61 euro.

Nomine Cdp per Aspi e Ansaldo Energia

In vista del closing dell’operazione di acquisizione previsto per il prossimo 5 maggio, le nuove nomine di Cdp per il consiglio di amministrazione di Autostrade designano Elisabetta Oliveri (presidente), mentre rimane al timone della società Roberto Tomasi, gli altri nomi sono Massimo Romano, Francesca Pace, Roberta Battaglia e Fabio Massoli. I nomi sono quelli previsti dai patti parasociali con i fondi Blackstone e Macquarie.

Le nuove nomine di Cdp per i vertici di Ansaldo Energia, infine, designano Lorenza Franca Franzino come presidente e Giuseppe Marino come amministratore delegato. Poi anche Giovanni Zetti, Chiara Bisagni, Paola Girdinio, Gaetano Massara, Fabiola Pellegrini, Fabio Barchiesi e Maurizio Dainelli.

LEGGI ANCHE: Snam, nomine Cda: Cdp propone Venier al posto di Alverà. Gallo confermato alla guida di Italgas