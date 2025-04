Nomine: Cdp approva le liste per il rinnovo dei vertici di Snam, Italgas, Fincantieri e Trevi. Ecco tutte le novità e le conferme

Le novità maggiori sono in casa Snam con l’arrivo di Alessandro Zehentner e Agostino Scornajenchi

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato ieri le liste per il rinnovo dei vertici delle società partecipate Snam, Italgas, Fincantieri e Trevi, confermando la maggior parte dei nomi anticipati nei giorni scorsi. Il cda di Cdp, come si legge in una nota, “al completamento dell’iter istruttorio, procederà al deposito”.

Le novità maggiori sono in casa Snam. La presidenza della società, posseduta al 31,35% da Cdp Reti che possiede l’infrastruttura che trasporta il gas, verrà assunta da Alessandro Zehentner, attuale consigliere di Enel, in successione a Monica de Virgiliis. Invece per la guida operativa, Agostino Scornajenchi (attuale ceo di Cdp Venture) prende il posto di Stefano Venier che l’ha gestita negli ultimi tre anni.

In Italgas, altra società partecipata partecipata da Cdp Reti con il 25,96%, il cambio riguarda solo la presidenza, dove arriva Paolo Ciocca, ex commissario Consob e poi in Open Fiber, al posto di Bendetta Navarra. La gestione operativa è stata confermata per il quarto mandato consecutivo a Paolo Gallo, che si troverà a dover completare l’operazione di integrazione di 2i Rete gas appena acquisita attraverso un aumento di capitale da un miliardo.

Tutte confermate le cariche in Fincantieri dove Pierroberto Folgiero continuerà a guidare l’azienda navale per un altro triennio dopo i buoni risultati ottenuti dal suo insediamento nel 2022. Alla presidenza viene confermato Biagio Mazzotta, ex ragioniere generale dello Stato che l’estate scorsa ha sostituito il generale Claudio Graziano.

In Trevi finanziaria il candidato alla presidenza è Antonio Maria Rinaldi (al posto di Paolo Besozzi) e per la carica di amministratore delegato il nome scelto è quello di Giuseppe Caselli.