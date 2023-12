Movimento Turismo del Vino: Cantine Aperte a Natale per brindare e scoprire il territorio

Un fitto calendario di eventi si articolerà per tutto il mese di Dicembre nelle varie regioni d’Italia. Occasione perfetta per fare un giro tra i mercatini natalizi presenti nelle aziende. Le iniziative nelle varie regioni

Il Movimento Turismo del Vino dà il via a un mese di brindisi e festeggiamenti con Cantine Aperte a Natale. Per tutto il mese di dicembre presso le cantine socie MTV è stato organizzato un programma ricco di attività per dare il via alla nuova annata vitivinicola con un caloroso brindisi che unisce i produttori e gli appassionati di tutta la Penisola. Le aziende accoglieranno il numeroso pubblico di enoturisti nelle loro cantine e nelle loro vigne tra un calice di vino, degustazioni di prodotti del territorio, laboratori, visite guidate e tante altre coinvolgenti attività per il divertimento di grandi e piccoli.

Come sempre Cantine Aperte a Natale è l’occasione perfetta per fare un giro tra i mercatini natalizi presenti nelle aziende: che sia una bottiglia di vino, un prodotto tradizionale del territorio o un gadget natalizio fatto a mano, ogni visitatore potrà trovare il regalo giusto da mettere sotto l’albero. Non mancheranno inoltre gli show cooking di ricette tipiche, degustazioni di oli evo e prodotti tradizionali, passeggiate tra botteghe di artigianato, visite culturali, musica, spettacoli, assaggi dei dolci tipici natalizi e tante altre iniziative che fanno di Cantine Aperte a Natale l’evento invernale più atteso da nord a sud dello Stivale.

“Ci avviciniamo alla fine di un anno davvero speciale –dichiara Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino – che ha unito produttori e appassionati come mai prima d’ora, celebrando 30 anni di storia della nostra Associazione e preparandoci al meglio per le nuove sfide future. Quale modo migliore di concludere un anno di festeggiamenti se non con un brindisi natalizio che abbraccia tutte le regioni? Cantine Aperte a Natale è per noi uno degli appuntamenti più entusiasmanti e siamo certi che anche questa edizione sarà un grande successo nonché un’opportunità unica per il pubblico di enoturisti, di conoscere i territori, i produttori e le loro storie che rendono così speciali tutte le esperienze in vigna e in cantina, a cura della nostra associazione”. Per informazioni sui programmi regionali link: www.movimentoturismovino.it e www.movimentoturismovinolive.it

Gli eventi nelle diverse regioni:

Abruzzo: nelle 8 cantine abruzzesi è tutto pronto per dare il via a Cantine Aperte a Natale. Protagonisti i migliori vini e i paesaggi più suggestivi della regione nelle cantine adornate a festa, tra degustazioni in abbinamento a prodotti tipici del territorio, i assaggi di dolci natalizi, musica, spettacoli e tante altre iniziative per scoprire tutte le bellezze dell’Abruzzo attraverso un calice di vino. link per tenersi aggiornati: https://bit.ly/3Rtbxcl

Campania: 6 le cantine campane che accoglieranno il pubblico di appassionati tra brindisi e assaggi con l’inconfondibile accoglienza dei produttori campani, ancora più calorosa con l’arrivo del periodo natalizio. Degustazioni guidate, tour in cantina, pranzi e cene con prodotti del territorio e tante altre attività per dare il via a un mese di festeggiamenti. Programmi in aggiornamento su: https://bit.ly/3N0IYA0

Friuli Venezia Giulia: 16 le cantine pronte ad accogliere enoturisti e appassionati. Concerti, mercatini d’artigianato, pranzi e cene con prodotti del territorio, degustazioni guidate e tante altre attività per condividere momenti di festa indimenticabili in compagnia dei produttori del MTV Friuli Venezia Giulia. Tutti i programmi su: https://bit.ly/3Rhf0dM e https://bit.ly/3T2eFNl

Marche: per tutto il mese di dicembre 20 aziende MTV aprono le porte agli enoturisti per condividere un calice di vino, ma anche la storia del territorio e della propria cantina e tutti i prodotti della tradizione che rendono così unica questa regione. Wine tasting, visite guidate, laboratori sensoriali, passeggiate tra le botteghe degli artigiani e tante altre attività per vivere la magica atmosfera del Natale in compagnia dei produttori. Tutti i programmi su: https://bit.ly/47zaSLK

Sardegna: a Cantine Surrau si celebra il periodo natalizio con un brunch della domenica con i migliori vini e i prodotti tipici del territorio. Cinque weekend per incontrare i produttori, visitare la cantina e passeggiare in vigna avvolti dalla magica atmosfera natalizia brindando all’arrivo del nuovo anno. Programmi in aggiornamento su: https://bit.ly/3uBMElD https://bit.ly/49WMVzA

Toscana: le 25 cantine toscane sono pronte ad accogliere enoturisti e appassionati per celebrare il periodo natalizio e aspettare l’arrivo del nuovo anno. Degustazioni di vini e oli evo, visite in gallerie d’arte, mercatini di artigianato, percorsi di trekking, tour in vigna, senza dimenticare i classici abbinamenti del territorio, come cantucci e vin santo. Il tutto nella splendida cornice di borghi e cantine illuminate come veri propri presepi che rendono ancora più suggestivi i paesaggi toscani e ancora più speciale la degustazione in cantina. Programmi in progress su: https://bit.ly/3usMOeU

Gli hashtag ufficiali dell’iniziativa sono: #CantineAperteNatale #CantineAperteNatale2023 #MTVItalia #30AnninMovimento