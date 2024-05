Condividi Twitter

Bridge, gioca con i campioni: una smazzata come non si è mai vista. Su FIRSTonline da sabato una nuova rubrica

Il mitico “blue team” del Bridge italiano ha dominato lo scenario mondiale per decenni. Il Bridge è molto più che un gioco: è lo sport dell’intelligenza. Riconosciuto da Coni e Unesco e insegnato nelle scuole, sta appassionando moltissimi in tutto il mondo. Firstonline, in collaborazione con la Federazione Italiana Bridge, ogni sabato offrirà ai lettori l’occasione di misurarsi con una smazzata giocata a livello internazionale o altamente spettacolare: come non si è mai vista