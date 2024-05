Amazon vola nel primo trimestre 2024: Intelligenza artificiale e cloud trainano ricavi record

Amazon supera le aspettative con un primo trimestre 2024 da record, spinto dall’intelligenza artificiale e dal cloud computing. Le vendite aumentano del 13% a 143,3 miliardi di dollari, con un utile netto di 10,4 miliardi. Amazon Web Services (AWS) registra un aumento del 17% nel fatturato, raggiungendo i 25 miliardi di dollari. Nuovi investimenti e pubblicità in crescita

Amazon supera le aspettative e registra ricavi da record nel primo trimestre 2024, mai così bene nei primi tre mesi dell’anno. A trainare gli utili è l’interesse crescente per l’intelligenza artificiale, che ha stimolato la crescita del cloud computing. Le vendite sono aumentate del 13% a 143,3 miliardi di dollari, con un utile netto di 10,4 miliardi. Nella divisione nordamericana, gli utili operativi sono aumentati di più del quintuplo, raggiungendo i 5 miliardi di dollari, mentre le vendite sono cresciute del 12% a 86,3 miliardi di dollari.

Meno roseo è l’outlook. Le previsioni per il trimestre in corso sono di 144,0-149,0 miliardi di dollari, leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti. Intanto, però, le azioni di Amazon sono cresciute del 16% dall’inizio dell’anno.

“È stato un buon inizio di anno e lo possiamo vedere nella migliorata esperienza dei consumatori e nei risultati finanziaria”, ha detto l’amministratore delegato Andy Jassy, che ora vede “una grande opportunità davanti a noi” nel servire i clienti di intelligenza artificiale.

Nonostante abbia tagliato almeno 27.000 posti di lavoro l’anno scorso, Amazon ha chiuso il trimestre con 1,52 milioni di dipendenti, 4.000 in meno rispetto alla fine del 2023 ma comunque 56.000 in più rispetto all’anno precedente.

Cresce Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS), leader nei servizi cloud, ha registrato un aumento del 17% nel fatturato, arrivando a 25 miliardi di dollari nel primo trimestre. I profitti operativi sono aumentati dell’84%. Questo successo è in parte attribuibile all’integrazione delle capacità di intelligenza artificiale, consentendo alla società di prevedere un fatturato annuale nel segmento di almeno 100 miliardi di dollari.

La ricerca dell’intelligenza artificiale

Sul fronte dell’IA, Amazon sta investendo molto. È già il principale investitore nella startup Anthropic, come ha fatto Microsoft in OpenAI, nel quale ha riversato 4 miliardi di dollari. Ha introdotto il chatbot Amazon Q per le aziende lo scorso anno e ora sta espandendo questa offerta attraverso AWS. Quest’anno ha annunciato anche il lancio di Rufus, un nuovo assistente digitale intelligente, sull’app mobile di Amazon per aiutare i clienti a trovare nuovi prodotti.

La pubblicità sale con lo streaming

La raccolta pubblicitaria è salita del 24% a 11,82 miliardi di dollari grazie all’apertura delle inserzioni su Prime Video a partire da gennaio. I clienti possono optare per non visualizzare gli annunci pagando 2,99 dollari al mese. Amazon ha prodotto 20 film e serie TV originali nel trimestre, tra cui lo show Fallout, che ha attirato 65 milioni di spettatori globali. L’azienda ha potenziato ulteriormente lo streaming e la produzione cinematografica dopo l’acquisizione degli Studios MGM per oltre sei miliardi di dollari due anni fa.