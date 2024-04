Gustav Klimt, record d’asta a Vienna per il “Ritratto di Fräulein Lieser” rimasto nascosto per 100 anni

il “Ritratto di Fräulein Lieser” di Gustav Klimt è stato venduto per 30 milioni di euro all’asta organizzata da Im Kinsky. Sebbene il dipinto non abbia raggiunto la stima massima di 50 milioni di euro, è diventato l’opera più costosa mai venduta all’asta in Austria

La sera di mercoledì 24 aprile il “Ritratto di Fräulein Lieser” di Gustav Klimt ha ottenuto il prezzo più alto mai pagato per un’opera d’arte in Austria all’asta. L’asta di successo della casa d’aste viennese im Kinsky ha visto il dipinto, ritenuto perduto per molti decenni, essere acquistato per 30 milioni di euro (35 milioni di euro incluse le commissioni d’acquisto) da Patti Wong & Associates per conto di un acquirente anonimo.



Il ritrovamento del ritratto della dama risalente all’ultima fase creativa della stella dell’Art Nouveau di Gustav Klimt ha fatto scalpore in tutto il mondo quando è stato presentato nel gennaio di quest’anno. Di conseguenza, l’interesse internazionale per la vendita è stato enorme, con molti partecipanti e media provenienti da tutto il mondo presenti il ​​giorno dell’asta nella bellissima sala d’aste storica di im Kinsky.

L’opera d’arte era rimasta nascosta per oltre 100 anni in una tenuta privata austriaca

Il mistero della modella

Questa è la storia di una donna dai capelli castano scuro, una carnagione di porcellana e occhi gentili. Una donna vestita con un mantello blu ornato di fiori e un abito color menta, su uno sfondo di varie tonalità di rosso. Iniziato nel 1917 e ancora incompiuto, il dipinto racchiude un mistero mai risolto da quando Gustav Klimt morì nel 1918: chi è questa donna? Il dipinto è ricomparso sul mercato nel 2022 ed era stato identificato nel 1925 come appartenente a Lilly Lieser. Poi nel dopoguerra ci furono successive ricostruzioni indicando la proprietà al cognato Adolf Lieser a commissionarlo a Klimt per ritrarre la figlia Margarethe. Ma è più probabile che fu la stessa Lilly Lieser, donna molto impegnata nel mondo intellettuale del periodo, a chiedere a Klimt di ritrarre una delle sue due figlie.

Annie o Helene? La curiosità resta!



Il “Ritratto di Fräulein Lieser” – un lotto eccezionale per qualità, importanza e valore internazionale – è stato nelle mani più premurose sin dalla sua riscoperta. Il suo background e la sua storia sono stati studiati a fondo, così come la sua provenienza e la sua storia. La meravigliosa opera è stata poi presentata ai mercati internazionali e ai potenziali acquirenti.

Momenti dell’asta im Kinsky GmbH, Wien

Visto il grande interesse, la casa d’aste offrirà un’ulteriore visione pubblica gratuita del dipinto di Klimt il 29 e 30 aprile e il 2 e 3 maggio. L’orario di apertura è dalle 10:00 alle 17:00, non è necessaria la registrazione.

Nato in Austria nel 1862, Gustav Klimt fu una figura di spicco del simbolismo viennese

Le sue opere, influenzate dall’Art Nouveau, sono riconoscibili per i loro delicati ornamenti dorati. Leader del movimento secessionista, che mirava a promuovere l’arte austriaca nel mondo, la reputazione di Klimt fu ulteriormente rafforzata dai numerosi ritratti che dipinse per la borghesia verso la fine della sua carriera. Il “Ritratto di Fräulein Lieser” è un esempio emblematico.