Toscana Aeroporti, approvato il bilancio 2023. Ecco il nuovo cda

Approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023 e la destinazione dell’utile di esercizio a riserva. Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026. Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberato l’adeguamento del compenso della società di revisione legale dei conti e la rideterminazione del compenso del Collegio Sindacale

In data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A.. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 106 del D.L. 18/2020, convertito in legge e successivamente modificato, la partecipazione degli azionisti è avvenuta esclusivamente tramite

il conferimento di deleghe a Computershare, Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023

L’Assemblea degli Azionisti di Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2024, il bilancio di esercizio e ha preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Come già comunicato al mercato, il 2023 ha registrato una significativa crescita del traffico passeggeri (+21,8% sul 2022), con 8,2 milioni di passeggeri transitati presso gli aeroporti di Firenze e Pisa. I ricavi totali sono aumentati del 36,3% rispetto al 2022, raggiungendo i 123,3 milioni di euro, con incrementi sia nei ricavi Aviation (+31,3%) che Non Aviation (+20,1%). L’EBITDA consolidato ha registrato un aumento del 99,6%, passando da 20,9 milioni di euro del 2022 a 41,7 milioni di euro. Il Risultato netto del Gruppo è migliorato di 8,0 milioni di euro, raggiungendo i 12,6 milioni di euro. L’utile d’esercizio della Capogruppo, pari a 10.469.582 euro, è stato destinato a riserva legale per 523.479 euro e a riserva straordinaria per 9.946.103 euro.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea degli Azionisti di Toscana Aeroporti, sulla base delle liste presentate, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da quindici membri che rimarranno in carica per il triennio 2024-2026, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Sono stati inoltre stabiliti i compensi spettanti ai consiglieri. Di seguito la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti:

1) Antonella Mansi

2) Marco Carrai

3) Roberto Naldi

4) Mariano Andres Mobilia Santi

5) Stefano Bottai

6) Sabina Nuti

7) Veronica Berti

8) Patrizia Alma Pacini

9) Ana Cristina Schirinian

10) Saverio Panerai

11) Giorgio De Lorenzi

12) Mirko Romoli Fenu

13) Luigi Salvadori

14) Andrea Barbuti

15) Maria Serena Vavolo

I primi tredici componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dalla lista presentata dall’azionista Corporacion America Italia S.p.A., mentre i rimanenti due consiglieri sono stati eletti dalla lista presentata dall’azionista Comune di Pisa.

I Consiglieri Sabina Nuti, Veronica Berti, Patrizia Alma Pacini, Saverio Panerai, Giorgio De Lorenzi, Mirko Romoli Fenu, Luigi Salvadori, Andrea Barbuti e Maria Serena Vavolo hanno dichiarato di possedere i requisiti d’indipendenza prescritti sia dall’art. 148 comma 3 del TUF che dal Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce. Il Consigliere Stefano Bottai ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, mentre il Consigliere Antonella Mansi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal TUF.

Nella sua prima riunione, il Consiglio di Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei Consiglieri neo-eletti, procederà al conferimento delle deleghe gestionali e nominerà i membri dei Comitati.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito web della società, www.toscana-aeroporti.com, sezione Investor Relations.

Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

L’Assemblea degli Azionisti ha espresso parere favorevole, con voto non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, redatta in conformità all’art. 123-ter comma 6 del TUF.

Adeguamento del compenso della società di revisione legale dei conti. Su raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, in linea con la normativa di riferimento, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato l’adeguamento del corrispettivo per l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 affidato a KPMG S.p.A. dall’Assemblea di Toscana Aeroporti S.p.A. in data 27 aprile 2023.

Rideterminazione del compenso del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha inoltre approvato la rideterminazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale della Società, nominato dall’Assemblea il 27 aprile 2023 e in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno resi disponibili al pubblico presso la sede sociale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito web della Società www.toscana-aeroporti.com, nella sezione “Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti”, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Gialletti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT – Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa) e si caratterizza per la complementarità dei due scali, ciascuno con una propria specificità: l’aeroporto Vespucci si concentra sullo sviluppo del traffico business e leisure attraverso i full service carrier, collegando i principali hub europei; l’aeroporto Galilei, invece, privilegia il traffico turistico gestito da vettori low cost, i voli cargo e con un’attenzione particolare anche ai voli intercontinentali. Quello Toscano è uno dei sistemi aeroportuali più importanti del Paese e rappresenta un volano di sviluppo economico del territorio essenziale per una delle regioni più note e amate al mondo.

