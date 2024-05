Unicredit e Mediocredito Centrale: nuovo basket bond “Made in Italy” da 100 milioni per investimenti Pmi e Mid Cap

Con una garanzia pubblica, il programma facilita l’accesso al mercato dei capitali, riducendo tempi e costi. Le prime emissioni hanno finanziato progetti in settori strategici, promuovendo la competitività delle imprese italiane

Unicredit e Mediocredito Centrale hanno lanciato un nuovo programma chiamato “Basket Bond Made in Italy“, mirato a sostenere gli investimenti delle piccole e medie imprese (Pmi) e delle società di medie dimensioni (Mid Cap) in Italia. Con il sostegno del Fondo di Garanzia per le Pmi, l’iniziativa prevede la cartolarizzazione sintetica di minibond per un totale di 100 milioni di euro.

Questo programma ha l’obiettivo di semplificare l’accesso delle Pmi e delle Mid Cap al mercato dei capitali, riducendo i tempi e i costi di finanziamento. Le prime otto emissioni del programma, per un valore superiore a 20 milioni di euro, sono già state realizzate, finanziando progetti come l’acquisto di macchinari, l’installazione di impianti fotovoltaici, lo sviluppo di nuove tecnologie e altre iniziative.

Basket Bond Made in Italy: ecco come funziona

Il Basket Bond Made in Italy prevede che i minibond, con un valore compreso tra 2 e 5 milioni di euro ciascuno e una durata tra 6 e 8 anni, siano sottoscritti in modo paritetico da Unicredit e Mediocredito Centrale. Grazie all’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, gestito da Mediocredito Centrale, che copre una parte delle perdite sui singoli minibond, l’operazione consente di trasferire il rischio di credito senza dover cedere le posizioni.

Questo approccio permette agli investitori istituzionali di sottoscrivere i titoli emessi dalle Pmi con un rischio ridotto, il che porta a minori costi di finanziamento per le imprese rispetto alle tradizionali operazioni di mercato dei capitali. Inoltre, questo ha un impatto positivo sul patrimonio dei finanziatori, incoraggiandoli a concedere nuovi finanziamenti alle imprese a costi contenuti.

I commenti

“Con il Basket Bond Made in Italy proponiamo alle piccole e medie imprese italiane una soluzione per accedere al mercato dei capitali in maniera ancora più snella e conveniente”, ha affermato Remo Taricani, deputy head di Unicredit Italia L’operazione “consente agli investitori di ridurre il rischio di credito e alle imprese di ottenere risorse finanziare in modo più rapido e a condizioni migliori rispetto a quelle tipiche del mercato. Ancora una volta, in quanto banca leader in Italia nei minibond, UniCredit ha dato prova di saper mettere la propria capacità di innovazione finanziaria al servizio delle esigenze del sistema produttivo del Paese.”

Da parte sua, il ceo di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, ha evidenziato il ruolo fondamentale della sinergia tra finanza innovativa e garanzia pubblica nel favorire gli investimenti delle PMI e delle Mid Cap. “La sinergia tra la finanza innovativa e garanzia pubblica consente l’accesso al mercato dei capitali a costi contenuti favorendo la realizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto fondamentale del nostro sistema produttivo”, ha detto Minotti.