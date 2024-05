Maggio di arte moderna e contemporanea a Milano. Asta online da Christie’s con 120 opere di 70 artisti

Questo maggio, la vendita online di Christie’s 20th/21st Century: Milan presenta una selezione curata di opere degli artisti contemporanei e del dopoguerra più ricercati di oggi, insieme a una raffinata gamma di capolavori del secolo scorso, che coprono quasi 100 anni di creazioni artistiche

La vendita milanese di Christie’s offrirà un totale di circa 120 opere di oltre 70 artisti, principalmente provenienti da collezionisti privati ​​e comprese alcune collezioni degne di nota.

A sottolineare la vendita è un dipinto bianco Concetto spaziale di Lucio Fontana (stima €400.000-600.000) risalente al 1967-68, qui l’artista ha creato uno spettacolare sistema ritmico di perforazioni che sembrava sempre più lirico nella struttura.

Christie’s Milano ha stabilito il record mondiale d’asta per Ettore Spalletti nel giugno 2022 quando Azzurro è stato venduto per € 201.600, il 34% sopra la stima e non vede l’ora di offrire in questa stagione un’opera molto simile Senza titolo, risalente al 1989 e proveniente da una collezione privata europea, con una stima di € 120.000-180.000.

Artisti che espongono presso istituzioni internazionali

Christie’s Milano proporrà Espagne et Portugal (Portatore con bicicletta), capolavoro dell’artista sudafricano William Kentridge del 2003 (in copertina), proveniente da un’eclettica collezione privata italiana per la prima volta all’asta con una stima di €80.000-120.000. L’artista ha presentato il suo ultimo lavoro, Self-Portrait As a Coffee Pot, all’Istituto per le Politiche della Rappresentanza dell’Arsenale durante la settimana di apertura della Biennale di Venezia. La nuova serie concettuale di nove video da 30 minuti è stata prodotta nello studio dell’artista a Johannesburg tra il 2020 e il 2023 ed esplora il modo in cui realizziamo e sperimentiamo l’arte nell’era digitale. Inoltre proporrà anche un’imponente opera di Mimmo Paladino di quasi 200×200 cm, risalente al 1984 e intitolata Film, inclusa in diverse monografie scritte da Achille Bonito Oliva (stima €40.000-60.000). Per ricordare il 75° anniversario dell’artista Bologna ospiterà nel Palazzo del Papa, fino a giugno 2024, presso la Fondazione Palazzo Boncompagni, una mostra con oltre 20 importanti opere dell’artista dal titolo Mimmo Paladino.

Interessanti le due opere esemplari di Salvo risalenti al 1989 e al 2000

Senza titolo, del 1989 è stata acquistata nello stesso anno da un collezionista privato, rimanendo nella stessa collezione e verrà riproposta al mercato con una prevendita stima € 100.000-150.000 (ill. a sinistra). Inverno, dipinto nel 2000, raffigura una delle sue serie più ambite, la città illuminata dai lampioni, ed è proposto con una stima di prevendita di € 70.000-100.000. Dall’inizio degli anni ’80, Salvo ha prodotto i suoi caratteristici dipinti di paesaggi astratti e paesaggi urbani. Queste opere sono particolarmente degne di nota per la magistrale resa dell’artista della luce naturale, dipingendo vivaci scene naturali e urbane. Nell’opera di Salvo si trova un mondo da sogno super colorato dipinto ad olio, con tutti i motivi architettonici e naturali della campagna italiana. Christie’s detiene il prezzo record per Salvo, fondato alla fine di novembre 2023 a Hong Kong, quando Il Mattino, dipinto nel 1994, è stato venduto per 8.694.000 HK$ (1.114.987 USD) contro una stima di 1,8-2,8 milioni di HK$, superiore del 210% alla stima. Inoltre, Christie’s detiene 5 dei 10 migliori prezzi stabiliti per l’artista in tutto il mondo e fornisce un tasso di vendita del 96% con il 93% di tutti i lotti venduti al di sopra della stima massima. Anno dopo anno (a fine aprile 2023) Christie’s ha offerto 37 opere dell’artista. I principali acquirenti delle opere di Salvo hanno tra i trenta e i cinquanta anni e tradizionalmente sono europei e americani. Tuttavia l’artista ha ormai un forte seguito anche tra i collezionisti asiatici.

Le collezioni private



La collezione più importante rappresentata nel XX/XXI secolo: Milano Online Sale è rappresentata da un gruppo eclettico di opere, incentrate sugli anni ’80 e ’90, messo insieme da un imprenditore italiano che colleziona arte internazionale da diversi decenni. La collezione è guidata dagli arazzi di William Kentridge e dai dipinti di Mimmo Paladino, e comprende ulteriori opere di Luigi Ontani, Mario Schifano, Tony Oursler, Tom Sachs, Cindy Sherman tra gli altri, mostrando un gusto ampio e una ricerca evidenziata da artisti con un domanda internazionale. La vendita offrirà altre opere provenienti da collezioni private, tra queste la Collezione Roberto Bisacco, che fu attore e amico intimo di Alighiero Boetti (diverse opere dalla collezione sono stati venduti lo scorso anno a Milano e Parigi); inoltre, opere provenienti da un’importante collezione romana con focus sulla fotografia, e opere di Marino Marini e Massimo Campigli provenienti dalla collezione della famiglia Campigli.

Alighiero Boetti

Nella seconda metà di febbraio 2024 Christie’s Londra ha presentato una retrospettiva intitolata Mettere al Mondo il Mondo, dell’opera di Alighiero Boetti. In concomitanza con il 30° anniversario della morte di Boetti, la mostra comprendeva più di 25 opere che abbracciavano tre decenni della sua carriera.

Questa nuova occasione presenta un’altra selezione di opere dell’artista. L’asta è guidata da un raro ricamo bianco puro (Sciogliersi come neve al sole, stima € 100.000-150.000) e un’opera biro fondamentale del 1974 dal titolo Gemelli, che fa riferimento al concetto del doppio tipico del lavoro di Alighiero Boetti (stima €90.000-130.000 e illustrato).

La vendita sarà aperta per offerte online dal 21 al 30 maggio 2024 e una selezione di opere sarà esposta nelle seguenti sedi: Roma | 8-9 maggio | Hotel de Russie; Milano | 23-26 maggio | Palazzo Clerici