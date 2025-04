Mostra di Uova di Cioccolato 2025: la Pasticceria Walter Musco celebra i Manga e l’arte giapponese 

Dal 4 al 19 aprile 2025, la Pasticceria Walter Musco di Roma si trasforma in un ponte tra cultura pop e dolcezza con la consueta Mostra di Uova di Cioccolato, quest’anno ispirata al mondo del Manga e dell’Anime

La Pasticceria Walter Musco di Roma ospita, dal 4 al 19 aprile 2025, la consueta Mostra di Uova di Cioccolato, che quest’anno trae ispirazione dal mondo del Manga e dell’Anime. L’evento, patrocinato dalla Fondazione Italia Giappone, invita a esplorare la potenza narrativa e simbolica dei Manga, capaci di rappresentare emozioni, valori e sfide della società contemporanea.

Manga: quando il disegno parla più delle parole

Il Manga (マンガ) e l’Anime (アニメ) sono molto più di semplici fumetti o cartoni animati: sono una vera e propria esperienza visiva, un linguaggio che unisce parole e immagini in una narrazione fluida e intuitiva. Leggere un Manga è come decifrare un kanji (漢字), un simbolo che esprime un concetto piuttosto che un suono. Questa affascinante forma espressiva affonda le radici in antiche tradizioni giapponesi, come il teatro kabuki (歌舞伎), dove gestualità ed espressività trasformano la scena in un racconto senza tempo.

Dai dolci d’autore ai fumetti: un viaggio tra arte e cultura pop

Fin dall’inizio del 2025, il laboratorio della Pasticceria Walter Musco ha intrapreso un viaggio nel cuore della cultura giapponese, creando dolci dedicati a San Valentino, alla Festa della Donna e alla Signature “Flowers – Omaggio a Takashi Murakami”. L’influenza dell’arte Superflat, che fonde la bidimensionalità dell’Ukiyo-e (浮世絵) con lo stile Manga, ha reso naturale la scelta del tema per questa edizione della mostra.

Il team della pasticceria – Laura Cuccu, Edoardo Liberale, Valerio Romani, Michela Veronesi, Marco Girolamo ed Edoardo Iervolino – condivide una passione per il fumetto giapponese che ha influenzato la loro visione artistica. Attraverso le pagine di Anime e Manga, si sono immersi in un mondo fatto di eroi e antieroi, coraggio e vulnerabilità, etica e ribellione, raccontando storie che, tra avventura e introspezione, parlano a tutte le generazioni.

Un evento che unisce gusto e immaginario

L’interesse crescente per la cultura giapponese ha reso naturale l’integrazione di questa passione nell’annuale kermesse pasquale, che unisce arte e tradizione culinaria. La mostra celebra il fascino senza tempo del Manga, capace di connettere generazioni diverse e di creare un ponte culturale tra Oriente e Occidente, incarnando il concetto di wakon yosai (和魂洋才), la fusione tra spirito giapponese e sapere occidentale.

I protagonisti dell’evento saranno alcuni dei più iconici personaggi del Manga: da Astro Boy a Naruto e One Piece, fino ai classici Holly & Benji, Ken il Guerriero, Sailor Moon, Ranma ½ e Dragon Ball. Ad arricchire la serata inaugurale contribuiranno anche eccellenze gastronomiche legate alla cultura nipponica, come Hiromi Cake, lo chef Koji Nakai con il ristorante Nakai e l’Enoteca Kodama.

Accanto alla mostra artistica, la Pasticceria Walter Musco continuerà a deliziare con le specialità della tradizione pasquale italiana: colombe, uova di cioccolato in tante varianti, pastiera, casatiello e pizza al formaggio. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, tra Oriente e Occidente, tra dolcezza e immaginazione.