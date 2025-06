Metalmeccanici in sciopero, Fim Cisl suona la sveglia a Federmeccanica: “Riprendere subito la trattativa”

Il segretario generale della Fim Cisl Ferdinando Uliano denuncia il muro di Federmeccanica e chiede una ripresa immediata del confronto per tutelare lavoratori e imprese

Il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, lancia un messaggio a Federmeccanica in vista dello sciopero nazionale di venerdì 20 giugno. Dopo aver ottenuto in meno di due settimane due importanti rinnovi contrattuali nel settore metalmeccanico – per Stellantis, Iveco, Cnhi, Ferrari e le Cooperative – che coinvolgono circa 80mila lavoratori, Uliano sottolinea come “in entrambi i casi abbiamo ottenuto aumenti salariali superiori al tasso d’inflazione e miglioramenti normativi, un segnale forte e chiaro a Federmeccanica/Assistal”.

Nonostante questi risultati, spiega Uliano, “Federmeccanica continua a rifiutare le nostre richieste di riapertura della trattativa che riguarda oltre 1,5 milioni di metalmeccanici”, determinando così “la rottura del negoziato”. Da qui la decisione di indire uno sciopero di 8 ore e manifestazioni regionali in tutto il Paese per denunciare “questo atteggiamento irresponsabile nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e dell’intero sistema industriale”.

Uliano ribadisce: “Dopo 40 ore di sciopero, chiediamo alla nuova presidenza di Federmeccanica di riprendere subito la trattativa senza pregiudiziali, per evitare ulteriori danni ai lavoratori e alle imprese”. Il segretario generale conclude ricordando che “i metalmeccanici hanno diritto al rinnovo del loro contratto nazionale, scaduto ormai da un anno”.