Mercato dell’Arte: il lusso si può trovare anche nelle opere antiche. Un ritorno allo “still life” per il collezionismo

Nel mondo del mercato dell’arte stanno cambiando molte cose, la crisi sociale ed economica che stiamo vivendo porta a riflettere sul significato del valore “reale” dell’arte. L’antico sta riprendendo quota grazie alla sua qualità e la storia che porta con sé. Che sia finalmente un’inversione di tendenza che potrà conquistare le nuove generazioni?

Qualcosa sta avvenendo nel mondo del mercato dell’arte e si nota dalle proposte che vengono messe in asta. Opere Old Master, di qualità, incuriosiscono anche nuovi collezionisti sempre più attenti all’investimento a medio periodo. La fretta di investire a breve periodo che sa molto di speculazione attivata soprattutto per l’arte contemporanea sembra essere messa in attesa per tempi migliori. Probabilmente anche le nuove generazioni si sono accorte che la volatilità dell’arte contemporanea va gestita non nell’immediatezza ma cercando di evitare che essa sia esclusivamente soggetta alle tendenze del momento. Allora perché non cominciare ad apprezzare le nature morte (Still-Life) simbolo di caducità della vita e dell’apparente lusso.

La lussuosa e immacolata natura morta di Jan Davidsz. De Heem sarà uno dei pezzi forti dell’asta serale di Christie’s Old Masters del 1° luglio, durante la Classic Week di Londra (stima: £3.000.000-5.000.000). Questa allettante raccolta è tra i migliori dipinti dell’artista apparsi sul mercato negli ultimi decenni.

Il Tour per vedere e apprezzare l’opera

Sarà in mostra da Christie’s a New York fino al 21 maggio, seguita da Hong Kong dal 25 al 28 maggio, prima di tornare a Londra per la mostra pre-asta dal 27 giugno al 1° luglio. Descritta nel recente catalogo ragionato come l’opera fondamentale del 1649, questa lussuosa natura morta fu dipinta in un periodo in cui De Heem realizzò alcune delle sue opere più belle. L’artista presenta magistralmente all’osservatore una cornucopia di oggetti: una torta su un piatto di peltro, un limone parzialmente sbucciato e un cucchiaio d’argento rovesciato su un piatto di peltro, gamberi e gamberetti in una ciotola Wanli, frutta, una noce e un’ostrica su un piatto di peltro, un cesto di frutta, un bicchiere flûte, una coppa in argento dorato, un roemer, una tazza d’argento rovesciata su una scatola robusta, una brocca d’argento e un panino, il tutto su un tavolo parzialmente drappeggiato e con una tenda sullo sfondo. La sua raffinata esecuzione e l’eccezionale stato di conservazione del dipinto permettono di apprezzare numerosi piccoli dettagli sapientemente riflessi nel metallo e nel vetro. Il borchia centrale della coppa in argento dorato raffigura il retro di un dipinto su un cavalletto, mentre nel cartiglio vuoto, simile a uno specchio, della brocca si possono distinguere alcuni elementi di natura morta, un candelabro e dei libri su un tavolo. Anche l’artista stesso è visibile in questo cartiglio. Inoltre, sebbene non sia mai stato menzionato prima in letteratura, le finestre riflesse nel roemer includono anche la guglia di una chiesa, presumibilmente quella della Cattedrale di Anversa, la città in cui de Heem lavorava. Il dipinto riprende temi tratti da uno straordinario gruppo di quattro dipinti di grandi dimensioni che de Heem eseguì all’inizio del decennio, ma con una maggiore raffinatezza esecutiva, forse in parte dovuta alle sue dimensioni più gestibili. Due di questi dipinti si trovano oggi al Louvre (inv. n. 1321) e al Musée des Beaux-Arts di Bruxelles (inv. n. K 1878/5). Un terzo si trova in una collezione privata e il quarto è stato venduto per un record mondiale d’asta da Christie’s a Londra il 15 dicembre 2020. Proprio come il dipinto in questione, la varietà di texture e l’enorme quantità di cibi e oggetti costosi che l’artista riuscì a comporre in uno spazio pittorico relativamente ristretto offrono all’osservatore un esempio di praticamente tutto ciò di cui de Heem era capace e forse servirono da biglietto da visita per mostrare la gamma delle sue capacità.