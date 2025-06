Mediobanca, proxy Glass Lewis raccomanda ai soci il voto a favore dell’Ops su Banca Generali: “Opportunità sostanziale”

L’indicazione è in linea con quella degli altri proxy e con lo stesso cda di Piazzetta Cuccia. Lo scontro con Caltagirone che sale ancora in Mediobanca e sfiora il 10%

A pochi giorni dall’assemblea del 16 giugno, anche il proxy advisor Glass Lewis ha raccomandato agli azionisti di Mediobanca di votare a favore dell‘offerta pubblica di scambio su Banca Generali, in quanto rappresenta un'”opportunità sostanziale“. L’indicazione è in linea con quella degli altri proxy: Institutional Shareholder Services (ISS), e PIRC, proxy advisor europeo specializzato sui fondi pensione. Del resto anche il cda della stessa Mediobanca ha cercato di convincere i soci a votare a favore dell’ops su Banca Generali, sottolineando che rappresenta un progetto di significativa creazione di valore per tutti, a differenza dell’offerta “non concordata e fortemente distruttiva di valore” di Mps su Piazzetta Cuccia.

“A nostro avviso, l’offerta proposta rappresenta un’opportunità significativa per gli azionisti di Mediobanca”, si legge nella nota di Glass Lewis. “Sebbene sia rilevante che due consiglieri di Mediobanca si siano astenuti dall’approvare l’offerta, va osservato che nessuno dei due ha contestato direttamente la logica strategica o finanziaria dell’operazione su Banca Generali”. “Le loro riserve – ha aggiunto – sembrano piuttosto legate alla disponibilità di tempo sufficiente per esaminare l’offerta e ai potenziali rischi reputazionali delle controparti coinvolte”. A tal proposito Glass Lewis ha segnalato che “il 3 giugno 2025 Caltagirone ha chiesto alla società di rinviare l’assemblea e il voto sull’offerta fino alla conclusione dell’accordo di partnership”. Tuttavia, il 4 giugno 2025″, il patto di consultazione “che rappresenta circa l’11,9% delle azioni, ha annunciato pubblicamente il sostegno all’Offerta su Banca Generali”.

“Riteniamo che anche la reazione del mercato alle offerte sia indicativa”, ha sottolineato il proxy nella sua analisi. “Le azioni di Mediobanca continuano a essere scambiate ben al di sopra del valore implicito dell’offerta Mps, a conferma della validità della strategia di perseguire una combinazione con Banca Generali e, forse, come messaggio chiaro a Mps che la sua proposta non riflette il valore che gli azionisti attribuiscono a Mediobanca. Pertanto – ha concluso Glass Lewis – raccomandiamo agli azionisti di votare a favore di questa proposta”.

Il titolo Mediobanca in tarda mattinata quota a Piazza Affari 19,70 euro ((+0,72%), quello di Banca Generali è a 52,00 euro (+0,58%).