Lorenzo Bini Smaghi insignito della Légion d’Honneur per la sua carriera nel settore finanziario

Bini Smaghi, presidente di Société Générale, ha ricevuto la più alta onorificenza conferita dallo Stato francese in riconoscimento dei suoi 40 anni di contributi al settore economico e finanziario internazionale. A consegnare l’onorificenza, per ordine di Macron, è stato Jean-Claude Trichet ex presidente della Bce

Lorenzo Bini Smaghi, presidente di Société Générale, ha ricevuto la Légion d’honneur, la più alta e prestigiosa onorificenza conferita dalla Francia. Sebbene il decreto ufficiale fosse già stato emesso a luglio 2024, la cerimonia di conferimento si è svolta in questi giorni. A consegnare l’onorificenza, in rappresentanza del presidente francese Emmanuel Macron, è stato Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca Centrale Europea, con cui Bini Smaghi ha collaborato per anni al vertice dell’Eurotower, avendo fatto parte del board della Bce.

Il decreto, firmato dal presidente francese il 3 luglio 2024, nomina Bini Smaghi al grado di Cavaliere dell’Ordine nazionale della Légion d’honneur, riconoscendo i suoi 40 anni di contributo al settore economico e finanziario internazionale.

Una lunga carriera internazionale

Bini Smaghi ha costruito una carriera che si estende su oltre quattro decenni, durante i quali ha ricoperto ruoli di grande rilievo nel panorama economico e finanziario europeo. Nato in una famiglia aristocratica fiorentina, Bini Smaghi ha conseguito la laurea in Economia presso l’Università Cattolica di Louvain e un dottorato in Economia all’Università di Chicago. La sua carriera professionale è iniziata nel 1983 come economista alla Banca d’Italia. Successivamente, ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui Direttore Generale delle Relazioni Finanziarie Internazionali al Ministero delle Finanze italiano e, dal 2005 al 2011, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea.

Oltre a questi incarichi, è stato Visiting Scholar ad Harvard e Senior Fellow all’Istituto Affari Internazionali. Dal 2012, è stato presidente di Snam e ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Morgan Stanley International tra il 2013 e il 2014. Dal novembre 2016 al 2019, ha ricoperto la carica di Presidente di Italgas. Dal 2015, Bini Smaghi è presidente del consiglio di amministrazione di Société Générale, una delle principali banche francesi.

Il conferimento della Légion d’honneur è un riconoscimento del suo impegno continuo per la stabilità economica e il rafforzamento dell’Europa, un impegno che ha caratterizzato tutta la sua carriera.