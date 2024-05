Liguria, Toti ai domiciliari per corruzione. Arrestato il braccio destro, ha “agevolato la mafia”. In carcere l’ad di Iren

Inchiesta della Procura sulle elezioni regionali liguri del 2020. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, è agli arresti domiciliari per corruzione. Coinvolte altre 9 persone, tra cui il capo di gabinetto Cozzani, accusato di aver agevolato Cosa Nostra. In carcere l’ad di Iren. Domiciliari anche per Moncada consigliere di Esselunga

Terremoto giudiziario in Liguria. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, è stato arrestato all’alba dai militari della Guardia di Finanza di Genova. È stato posto agli arresti domiciliari su ordine del giudice con l’accusa di corruzione nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Genova, guidata da Nicola Piacente, sulle elezioni regionali liguri del 2020.

Nell’ambito dell’operazione, sono state applicate misure cautelari per altre 9 persone, tra cui Matteo Cozzani, capo di gabinetto e stretto collaboratore di Toti, l’imprenditore Aldo Spinelli attivo nel settore logistico e immobiliare, Paolo Emilio Signorini, amministratore delegato di Iren e ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga S.p.A. L’accusa contro Cozzani è particolarmente grave, essendo aggravata dalla presunta complicità nell’agevolare l’attività di Cosa Nostra, ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale.

Le accuse a Toti: 74 mila euro in cambio di favori

Al presidente della Regione Liguria è contestato di aver accettato promesse di finanziamenti da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli, per un totale di 74.100 euro, in cambio di vari favori, tra cui la trasformazione della spiaggia di Punta Dell’Olmo da pubblica a privata, agevolazioni in pratiche edilizie relative a immobili di interesse dei Spinelli, accelerazione e approvazione di concessioni portuali, e favori riguardanti spazi portuali e aree demaniali.

In particolare le accuse riguardano il favorire la trasformazione della spiaggia di Punta Dell’Olmo da pubblica a privata, agevolare pratiche edilizie per il complesso immobiliare di Punta Dell’Olmo di interesse di Aldo e Roberto Spinelli, accelerare il rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova S.r.l., assegnare spazi portuali ex Carbonile ITAR e Carbonile Levante ad Aldo Spinelli, concedere un’area demaniale in uso a Società Autostrade a Spinelli e agevolare l’imprenditore nella pratica del “tombamento” di Calata Concenter.

Al governatore Toti e al suo capo di gabinetto, Matteo Cozzani, è contestato anche di aver accettato la promessa di un finanziamento illecito da parte di Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga. Tale finanziamento sarebbe consistito nel pagamento occulto di passaggi pubblicitari sulla Terrazza Colombo durante la campagna elettorale comunale del 2022, in cambio dell’impegno di sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione riguardanti l’apertura di due punti vendita a Sestri Ponente e Savona.

Il Capo di Gabinetto di Toti ha “agevolato la Mafia”

Le accuse contro Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente Toti, sono gravi. È accusato di corruzione elettorale, con l’aggravante di aver agevolato l’attività di Cosa Nostra, in particolare il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione a Genova. includono la promessa di posti di lavoro e appartamenti migliori per indirizzare i voti della comunità di Riesi a Genova verso la lista “Cambiamo con Toti Presidente” e verso l’indagato Stefano Anzalone e altri candidati della stessa lista. Cozzani è anche accusato di coordinare la campagna elettorale della lista, con l’aggravante previsto dall’articolo 416-bis.1. Il braccio destro di Toti è agli arresti domiciliari.

I provvedimenti contro gli altri indagati

Francesco Moncada è indagato per corruzione e sottoposto al divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale e professionale. Stessa misura è stata applicata a Roberto Spinelli, figlio di Aldo Spinelli, e a Mauro Vianello, imprenditore attivo nel Porto di Genova, accusato di corruzione nei confronti di Paolo Emilio Signorini, ex presidente del porto. Tutti sono agli arresti domiciliari.

In carcere è invece finito Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e attuale amministratore delegato di Iren. Secondo l’inchiesta, l’imprenditore avrebbe dato denaro a Toti in cambio di favori, come la concessione di aree del terminal Rinfuse a Spinelli.

Spinelli e Vianello sono accusati di aver fornito varie utilità a Signorini. Queste includono benefici per accelerare pratiche di concessione portuale e di edilizia, soggiorni di lusso a Montecarlo, regali di valore come un bracciale in oro e un orologio Apple, oltre a un incarico futuro retribuito. Spinelli avrebbe anche dato contanti a Signorini e offerto benefici non solo a lui ma anche alla sua famiglia, come un soggiorno in un appartamento di proprietà di Vianello.