Leonardo, la controllata Usa Drs chiude il primo trimestre con ricavi e utili superiori alle attese. Il titolo vola

Brilla il titolo Leonardo a Piazza Affari, tra i migliori del listino principale dopo i risultati positivi e sopra le attese della controllata Usa Leonardo Drs di cui possiede il 72%.

Il titolo del colosso della difesa italiano in tarda mattinata mostra un guadagno di oltre il 3% a 47,27 euro, meglio di un Ftse Mib che si ferma a +1,10%

Leonardo Drs ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi per 799 milioni di dollari, in crescita del 16% annuo, superiori al consensus (737 mln stimati da Bloomberg) , ed Ebitda a 82 milioni (+17%) rispetto ai 79 milioni stimati. L’utile ha segnato un balzo del 72% a 50 milioni (45 mln attesi). La società ha confermato la guidance 2025 evidenziando che la supply chain, quasi interamente negli Stati Uniti, dovrebbe proteggere il gruppo dall’impatto dei dazi. Per quest’anno, sono previsti ricavi tra 3,4 e 3,5 miliardi di dollari, Ebitda fra 435 mln e 455mln e un utile per azione tra 1,02-1,08 euro. La società ha anche registrato ordini per 1 miliardo nel trimestre, con un rapporto book-to-bill di 1,2 volte, e un solido portafoglio ordini di 8,6 miliardi di euro (+10% annuo).

Gli analisti di Equita confermano i propri giudizi positivi su Leonardo a “outperform” con target price di 46,5 euro, mentre Intermonte lo assegna a 49 euro. Gli analisti evidenziano in particolare che “con il rimbalzo di giovedì la partecipazione del 72% detenuta da Leonardo in Drs vale circa 6,7 miliardi”.

Leonardo continua anche a beneficiare dei piani europei per la difesa e del recente accordo con il principale produttore turco di droni, BayKar, rilanciato anche durante il vertice italo-turco tra Meloni e Erdogan, lo scorso 30 aprile.