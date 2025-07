Leonardo investe nella cybersecurity: acquisito il 24,55% della finlandese Ssh Communications

Leonardo entra in Ssh Communications con un investimento da 20 milioni. Cingolani: “La cyber-security è strategica per guidare la rivoluzione Zero Trust”

Leonardo rafforza la sua presenza internazionale nel settore della sicurezza informatica con l’acquisizione del 24,55% della società finlandese Ssh Communications Security Corporation. L’investimento, del valore complessivo di 20 milioni di euro, è pienamente allineato con il Piano Industriale del gruppo e rappresenta un passo deciso verso la leadership europea nel campo della Trusted Cyber Security.

Secondo quanto comunicato, Leonardo diventa così l’unico investitore industriale nella società, ponendosi come attore chiave nello sviluppo di un ecosistema Zero Trust “Made in Europe”, fondato sul principio “never trust, always verify”.

Una partnership esclusiva a vocazione europea

Oltre alla partecipazione azionaria, l’accordo tra Leonardo e SSH prevede una collaborazione strategica regolata da un accordo di cooperazione, che garantisce a Leonardo l’esclusiva mondiale (con l’eccezione dei paesi scandinavi) per l’integrazione delle soluzioni SSH nella propria offerta Zero Trust.

“La cyber-security rappresenta una delle aree strategiche di sviluppo del nostro piano industriale”, ha dichiarato Roberto Cingolani, ad di Leonardo. “Con questa acquisizione, Leonardo accresce il proprio portafoglio in chiave internazionale, ponendosi come punto di riferimento per guidare la rivoluzione Zero Trust in Europa. L’accordo con Ssh ci consente di integrare le loro competenze con le nostre tecnologie avanzate e la conoscenza specifica dei domini critici”.

Chi è Ssh Communications

Fondata oltre 30 anni fa, Ssh Communications prende il nome dal protocollo Secure Shell, da essa stessa sviluppato e divenuto standard per le comunicazioni sicure in rete. Oggi è un riferimento europeo in diversi ambiti della sicurezza informatica:

Privileged Access Management (Pam) per l’accesso sicuro a sistemi critici e ambienti cloud

per l’accesso sicuro a sistemi critici e ambienti cloud Crittografia quantum-safe proprietaria per la protezione delle infrastrutture IT e OT

per la protezione delle infrastrutture IT e OT Soluzioni Wan cifrate per ambienti governativi e militari

per ambienti governativi e militari Autenticazione avanzata e gestione centralizzata delle chiavi crittografiche

Ssh opera a livello globale, proteggendo sistemi di governi, istituzioni finanziarie e infrastrutture critiche in Europa, Nord America e Asia.

Operazione in attesa delle autorizzazioni necessarie

L’operazione che porterà Leonardo a entrare nel capitale di SSH Communications è ancora in fase di finalizzazione e dovrà superare una serie di passaggi formali e autorizzativi. In primo luogo, sarà necessario il via libera dell’assemblea straordinaria degli azionisti della società finlandese, chiamata ad approvare l’emissione delle 13.333.333 nuove azioni che verranno sottoscritte da Leonardo.

Un altro snodo fondamentale riguarda l’autorizzazione da parte delle autorità finlandesi competenti in materia di investimenti diretti esteri nel settore della difesa, poiché SSH opera in un comparto considerato strategico per la sicurezza nazionale. Oltre a questi elementi, l’operazione è soggetta ad altre condizioni standard per investimenti transfrontalieri in settori sensibili, come verifiche normative e approvazioni di tipo tecnico e societario.

Per la buona riuscita dell’investimento, Leonardo si è affidata a Deloitte in qualità di advisor finanziario per la parte M&A e allo studio legale DLA Piper, che ha curato gli aspetti legali dell’operazione.

Titolo Leonardo in calo

Nonostante l’annuncio dell’acquisizione in Finlandia, il titolo Leonardo è in calo del 2,07%, attestandosi a 46,79 euro. La flessione sembra dovuta principalmente a prese di profitto, dopo il forte rialzo registrato negli ultimi mesi, spinto anche dall’aumento della spesa per la Difesa. Negli ultimi 12 mesi, infatti, il titolo ha guadagnato circa +75%.