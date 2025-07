Lavoro, Unioncamere: 575mila entrate previste dalle aziende a luglio ma il 45,4% dei profili non si trova

La nuova indagine di Unioncamere fotografa un paese dove nel mese di luglio sono state offerte 575mila opportunità di lavoro. L’indagine mostra però che il 45,4% dei profili ricercati non si trova

L’indagine condotta da Unioncamere, l’ente che unisce le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, segnala che le imprese hanno offerto 575mila opportunità di lavoro a luglio. Nel trimestre luglio, agosto, settembre, le offerte lavorative saliranno a 1,5 milioni. Nell’indagine di Unioncamere emerge un dato: nel mese di luglio mancano 261mila profili professionali. In breve, per Unioncamere mancano i candidati, in percentuale il 45,4% di figure lavorative non si riesce a reperire.

Lavoro, Unioncamere: ecco i settori che ricercano personale

La domanda di lavoro è cresciuta nel mese di luglio grazie alle offerte dei settori dell’industria, dei servizi e del primario (agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca). Secondo quanto riporta Unioncamere, le assunzioni programmate in questi settori sarebbero cresciute di 30mila unità rispetto al luglio dello scorso anno. Per il trimestre che comprende luglio-settembre, le assunzioni sarebbero 85mila in più rispetto a luglio 2024.

Il settore dell’industria, a luglio, ha cercato quasi 139mila profili. Il settore manifatturiero ha ricercato oltre 91mila lavoratori, che diventeranno 242mila se si considera il trimestre luglio-settembre. Unioncamere condivide che la maggior parte delle industrie nelle quali si ricerca personale sono industrie alimentari, di bevande, o del tabacco. A seguire 20mila lavoratori sono stati ricercati nella meccatronica, e 14mila nelle industrie metallurgiche. Nel settore delle costruzioni si stimano 47mila assunzioni nel mese di luglio e di 133mila nel trimestre.

Unioncamere: quali contratti proposti e dove manca personale

Per il mese corrente di luglio, secondo l’indagine, i contratti proposti dalle aziende sono maggiormente contratti a tempo determinato. Questi contratti sono stati proposti a circa 370mila lavoratori, il 64,3% del totale di tutti gli assunti. Seguono i contratti a tempo indeterminato proposti a 89mila lavoratori, il 15,5% degli assunti. Infine, a 47mila posizioni lavorative è stato proposto il contratto in somministrazione, che ammonta all’8,2% del totale.

Come detto, dall’indagine emerge un altro dato importante, la mancanza di personale. Per Unioncamere, 261mila sono i profili che non si riescono a trovare tra i lavoratori in cerca di una nuova occupazione. Il dato si traduce in 46,4%, la percentuali delle figure che mancano da inserire in azienda.

Le industrie metallurgiche e quelle metallifere sono quelle che più faticano a cercare personale. Unioncamere stima che il 65,5% dei profili non si riesce a reperire. Segue il settore delle costruzioni con il 63,1% dei profili non trovati; le industrie dell’abbigliamento e del tessile non trovano il 59,1% dei profili.

In riferimento alle professioni, il 57% degli ingegneri non si riesce a trovare, soprattutto quelli specializzati in campo ingegneristico. Nel settore delle attività commerciali, restano di difficile reperimento gli operatori della cura estetica, con il 63,5% e le professioni per i servizi sanitari e sociali (59,8%).

Unioncamere: quanti sono gli stranieri assunti e in quali settori

Le imprese prevedono di assumere circa il 20,3% di lavoratori di provenienza straniera. I settori nei quali maggiormente sono assunti sono il settore dell’agricoltura, la silvicoltura, la caccia e la pesca. Il 34,5% della manodopera di questi settori è svolto proprio da lavoratori stranieri.