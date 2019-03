Landini, Bentivogli e il caso Fca: ma il sindacato a che serve?

Il rapporto con Fca rivela due opposte concezioni sindacali nel nuovo segretario della Cgil e nel leader dei metalmeccanici della Cisl: il primo si rifugia nei pregiudizi ideologici mentre il secondo può esibire i risultati del recente contratto aziendale che ha portato nelle tasche dei lavoratori un aumento salariale di 144 euro che non s’era mai visto nella contrattazione della Fiat e della Fca

Ma a che serve oggi il sindacato? Per capirlo e per verificare quanto diverse restano le visioni del sindacato che albergano ai suoi vertici basta mettere attorno a un tavolo il nuovo segretario della Cgil, Maurizio Landini, e il leader dei metalmeccanici della Fim-Cisl, Marco Bentivogli. E’ esattamente quanto ha fatto “Il Diario del lavoro”, antico e glorioso sito sulle relazioni sindacali fondato e diretto da Massimo Mascini che ieri ha presentato il suo Annuario del Lavoro 2018 alla manifestazione Libricome all’Auditorium della Musica di Roma, intervistando i due sindacalisti e l’ex Direttore generale della Confindustria e oggi presidente di Assonime, Innocenzo Cipolletta che stimolato i sindacati a tornare protagonisti con le imprese almeno sui terreni in cui nuove relazioni industriali possono produrre concreti passi avanti.

La formula del confronto aveva un tempo limitato a un’ora ma non poteva rivelarsi più azzeccata: pochi fronzoli e molta sostanza. Incalzati dalla moderatrice Nunzia Penelope soprattutto sui rapporti con Fca, Landini e Bentivogli hanno esposto due filosofie sindacali lontane mille miglia l’una dall’altro: la prima – quella del segretario della Cgil – tuttora impregnata di ideologia vetero-sindacale e l’altra — quella di Bentivogli – ancorata alla concretezza dei risultati dell’azione di un sindacato che vuol partecipare alle scelte dell’impresa.

Landini ha spiegato che il rapporto con la Fiat e poi con Fca si è fatto vieppiù conflittuale quando il sindacato si è accorto che l’azienda voleva introdurre in Italia una concezione americaneggiante delle relazioni sindacali. Per pudore il segretario della Cgil non ha nominato il capo della Fiat e poi della Fca che, a suo dire, è stato all’origine dello scontro con il sindacato, o meglio con la Cgil: quel signore era Sergio Marchionne al quale sarebbe ora di riconoscere che la sua sfida competiitva ha permesso non solo di salvare e rilanciare un’azienda in stato fallimentare com’era la Fiat ma anche di salvare tutti i posti di lavoro in tutti gli stabilimenti italiani e di arricchire la busta paga dei lavoratori.

Alle fumisterie ideologiche e ai pregiudizi ottocenteschi di Landini Bentivogli ha avuto buon gioco a contrapporre i fatti, a partire da quelli dei giorni scorsi quando, firmando il nuovo contratto aziendale in Fca insieme alla Uilm, la sua Fim-Cisl ha portato a casa, oltre ad altri benefit, un aumento salariale pro-capite di 144 euro al mese per i 66 mila dipendenti del gruppo automobilistico. Un successo sindacale che non s’era mai visto nella storia della contrattazione aziendale in Fiat e che ancora una volta la Fiom-Cgil non ha firmato.

Ma il compito di un sindacato degno di questo nome è quello di produrre ideologie e ideologismi o di migliorare il salario e le condizioni dei lavoratori? Chi ha assistito al confronto tra Landini e Bentivogli non ha faticato molto a trovare l’ovvia risposta e forse sarebbe ora che la trovasse anche la Cgil se non vuole fare battaglie contro i mulini a vento e restare con un pugno di mosche in mano.