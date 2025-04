Italia-Albania: a Bari incontro strategico per cooperazione su infrastrutture e trasporti

Tramite la Camera di commercio del capoluogo pugliese una delegazione albanese e 20 aziende del territorio hanno discusso di potenziamento infrastrutturale, logistica e Ict, avviando nuove opportunità di collaborazione nell’ambito degli accordi bilaterali tra Italia e Albania

La Camera di Commercio di Bari ha ospitato oggi un incontro di alto livello che ha visto la partecipazione di una delegazione del governo albanese e di venti aziende pugliesi, con l’obiettivo di avviare una collaborazione strategica in ambito infrastrutturale e trasportistico. L’incontro, promosso da Unioncamere Puglia e Uniontrasporti, si inserisce in un quadro di crescita delle relazioni economiche tra Italia e Albania, consolidando un partenariato che ha già mostrato risultati significativi.

Le aziende che hanno partecipato all’incontro sono state selezionate, in base a precisi criteri di qualità, tra i quali un fatturato minimo differenziato per ciascun settore.

Cooperazione Italia-Albania per lo sviluppo infrastrutturale

L’incontro si è svolto alla luce degli accordi bilaterali firmati tra i due Paesi, che hanno posto le basi per un intenso programma di cooperazione nel settore delle infrastrutture. In particolare, l’Albania sta avviando un imponente piano di potenziamento delle proprie reti viarie, ferroviarie e marittime, oltre a puntare sulla digitalizzazione delle infrastrutture e dei processi. L’Italia, e in particolare la Puglia, si propone come partner privilegiato per offrire competenze tecniche, soluzioni innovative e forniture indispensabili per il successo di questi progetti.

La delegazione albanese era guidata dalla Viceministra all’Energia e Infrastrutture, Enkelejda Muçaj, che ha sottolineato l’importanza di collaborazioni come quella in corso per la modernizzazione del sistema infrastrutturale albanese. “Il progetto di potenziamento riguarda non solo le infrastrutture interne, ma anche le connessioni con i Paesi vicini. Oggi abbiamo visto le enormi potenzialità che la Puglia ha da offrire in questo ambito”, ha dichiarato Muçaj.

Interscambio economico in crescita

Nel 2024, l’interscambio commerciale tra Italia e Albania ha superato i 3,3 miliardi di euro, con un ruolo fondamentale della Lombardia e della Puglia. Quest’ultima ha registrato un interscambio di oltre 500 milioni di euro, consolidandosi come uno dei principali motori economici per le relazioni bilaterali. La Puglia, con il suo forte settore infrastrutturale e tecnologico, ha una posizione privilegiata per giocare un ruolo di primo piano nel rafforzare i legami economici e commerciali tra i due Paesi.

Focus su logistica, trasporti e Ict

Durante l’incontro, sono stati approfonditi temi strategici come la logistica, il trasporto merci e l’Information Technology. La Puglia, con le sue imprese leader nei settori della logistica e dei trasporti, ha mostrato la sua capacità di supportare l’Albania nell’ammodernamento delle infrastrutture e nello sviluppo della connettività digitale. L’incontro ha quindi offerto alle aziende pugliesi l’opportunità di presentare il proprio know-how e di valutare potenziali collaborazioni con il governo albanese, che ha espresso forte interesse per l’adozione delle soluzioni italiane in questi ambiti.

“Vogliamo migliorare i flussi merci e promuovere una maggiore collaborazione nei settori della logistica, trasporti e ICT”, ha affermato Luciana Di Bisceglie, Presidente di Unioncamere Puglia. “Il nostro obiettivo è creare le condizioni per una cooperazione duratura che benefici entrambe le economie.”

Oltre ai temi infrastrutturali, è emersa la questione strategica dell’interconnessione energetica tra Italia e Albania, soprattutto nel contesto degli accordi siglati tra i due Paesi e gli Emirati Arabi Uniti. Il miglioramento delle connessioni energetiche attraverso l’Adriatico si inserisce in un quadro di cooperazione che abbraccia anche i settori dell’energia e della sostenibilità.