Italgas: nel 2024 salgono utili ed ebitda, investiti 900 milioni. Il dividendo aumenta del 15% a 0,40 euro

Stabili i ricavi mentre il flusso di cassa operativo supera per la prima volta il miliardo di euro

La stagione dei conti continua con Italgas che ha chiuso il 2024 con utili ed ebitda in crescita e ha annunciato un aumento del dividendo di oltre il 15%. “I risultati del 2024 arrivano a compimento di un altro anno di straordinaria crescita. Un percorso ininterrotto che prosegue da trentadue trimestri coerente con gli obiettivi di sviluppo fissati dal Piano Strategico 2024-2030”, ha commentato l’amministratore delegato Paolo Gallo. A Piazza Affari, dopo la pubblicazione dei conti, il titolo guadagna lo 0,94% a 5,93 euro per azione.

Tutti i numeri di Italgas

Italgas ha archiviato l’anno passato con un utile netto adjusted attribuibile al gruppo pari a 506,6 milioni di euro, in aumento del 15,2%% rispetto al 2023, e superiore alle attese degli analisti. Stabili a 1,77 miliardi (+0,2%) i ricavi totali adjusted, mentre l’ebitda adjusted è salito del 14,1% attestato a 1,35 miliardi e l’ebit adjusted è aumentato del 20,5% a 820,7 milioni.

Andando avanti coi numeri, il flusso di cassa operativo ha superato per la prima volta il miliardo di euro, attestandosi a 1.098,7 milioni di euro, con una crescita di 543,5 milioni rispetto al 2023, “garantendo la piena copertura degli investimenti e delle operazioni di M&A, oltre a una copertura parziale della distribuzione dei dividendi, pari a circa 300 milioni”, spiega la società.

L’indebitamento finanziario netto, esclusi gli effetti Ifrs e Ifric, al 31 dicembre 2024 ammonta a 6,672 miliardi (da 6,555 del 2023).

Nel 2024 investiti 900 milioni di euro

Nel 2024 gli investimenti tecnici hanno raggiunto 887 milioni di euro, con risultati significativi: sono stati realizzati oltre 750 km di reti di distribuzione gas.

“Con circa 900 milioni di euro investiti nel 2024, la seconda metà dell’anno è stata caratterizzata dall’annunciata accelerazione nello sviluppo di reti e impianti, così da garantire maggiore impulso a una transizione energetica sostenibile, sicura e competitiva per l’Italia e la Grecia – ha aggiunto – Il percorso di trasformazione digitale delle reti idriche, reso possibile dall’applicazione delle tecnologie d’avanguardia maturate sul network del gas, ci permette inoltre di ottenere risultati progressivamente crescenti e di recuperare efficienza e valore per le comunità e i territori serviti”.

Italgas: il dividendo aumenta del 15%

In virtù dei risultati raggiunti, il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti, convocata per il 13 maggio, la distribuzione di un dividendo di 0,406 euro per azione (+15,3%) rispetto a 0,352 euro nel 2023. Si tratta, ha spiegato Benedetta Navarra, presidente di Italgas, di “un segnale importante per la soddisfazione dei nostri investitori”.