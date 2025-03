Intesa Sanpaolo: al via la nona edizione del premio Women Value Company per le Pmi che sostengono la parità di genere

Aperte le candidature per il premio, nato in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, dedicato alle Pmi che promuovono la parità di genere, la diversità e l’innovazione. Intesa quest’anno supporta l’imprenditoria femminile con 1 miliardo di euro

Intesa Sanpaolo ha avviato la IX edizione del Premio “Women Value Company”, in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, per riconoscere e valorizzare le piccole e medie imprese che promuovono la parità di genere, favoriscono lo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile, e supportano la diversità e l’innovazione nel sistema produttivo. Il premio si rivolge alle aziende che adottano politiche inclusive e favoriscono la crescita delle donne nel mondo del lavoro

Un premio a favore dell’inclusività femminile

Dal 2014, Women Value Company si è affermato come un punto di riferimento per l’imprenditoria al femminile in Italia. In otto edizioni, sono state raccolte oltre 6.000 candidature, premiate circa 800 Pmi, e organizzati oltre 20 eventi di valorizzazione in tutto il territorio nazionale. Tra le sue più alte onorificenze, il premio ha assegnato 16 mele d’oro, simbolo di eccellenza e impegno nell’ambito della promozione di un mondo del lavoro inclusivo e paritario.

Come partecipare alla nuova edizione

Le Pmi interessate a candidarsi al premio hanno tempo fino al 23 aprile 2025 per inviare la propria candidatura, compilando il questionario disponibile sui siti web ufficiali di Intesa e della Fondazione Bellisario. Le imprese possono partecipare se operano sia nel settore pubblico che privato, rispettando determinati criteri legati alla promozione della parità di genere e a politiche di welfare aziendale, come:

Servizi di conciliazione tra famiglia e lavoro (voucher, benefit, asili nido interni);

Politiche flessibili di organizzazione del lavoro

Politiche retributive meritocratiche e non discriminatorie

Sviluppo delle competenze e valorizzazione delle carriere femminili, con donne in ruoli manageriali o apicali

Azioni di sensibilizzazione e cultura della diversità di genere

Premi e menzioni speciali

Le imprese vincitrici, una piccola e una di medie dimensioni, riceveranno la prestigiosa “Mela d’Oro” nella cerimonia di premiazione che si terrà il 27 giugno 2025, durante la XXXVII edizione del Premio Marisa Bellisario, presso il Parco Archeologico del Colosseo, in un evento trasmesso in diretta su Rai1. Oltre ai due premi principali, Intesa Sanpaolo conferirà il riconoscimento “Women Value Company 2025 – Intesa Sanpaolo” alle imprese finaliste, in eventi dedicati che metteranno in luce le best practice delle realtà che hanno implementato iniziative innovative per il supporto e la valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro, in linea con gli obiettivi del Pnrr. Saranno anche assegnate menzioni speciali per progetti particolarmente meritevoli.

Intesa Sanpaolo e il sostegno all’imprenditoria femminile

Con questa iniziativa, Intesa Sanpaolo rinnova il suo impegno a supportare lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e a promuovere un contesto lavorativo favorevole alla crescita e alla competitività delle imprese. L’impegno della banca si concretizza anche attraverso un significativo investimento di 1 miliardo di euro, che mira a rafforzare il sostegno agli investimenti orientati alla valorizzazione del talento femminile, della diversità e dell’inclusività nel mondo del lavoro. Le risorse sono già state pienamente utilizzate nel biennio precedente, dimostrando l’efficacia dell’iniziativa.

“In un contesto in cui l’ultima rilevazione del Report di genere dell’Inps evidenzia ancora come solo il 52% delle donne risulti occupata, la nona edizione del Premio Women Value Company rappresenta nuovamente una occasione per dare impulso all’imprenditoria femminile. Il nostro impegno di questi anni si è incentrato sull’individuare soluzioni e strumenti in grado di far crescere le imprese guidate da donne, favorendo l’occupazione femminile, puntando sull’innovazione, l’internazionalizzazione, oltre a politiche di welfare e inclusione sociale. Per questa ragione riserviamo un ulteriore miliardo per sostenere gli investimenti di queste imprese che valorizzano il talento femminile e sono decisive nella competizione nazionale e internazionale, valorizzando e raccontando i migliori casi di successo” ha dichiarato Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

“Siamo felici di proseguire questo straordinario viaggio tra le piccole e medie eccellenze italiane e grate a Intesa Sanpaolo per la visione e l’impegno con cui ha investito su quest’idea di futuro. Il Premio Women Value company nasce da una scommessa e da un’intuizione: la vitalità, l’approccio sostenibile e inclusivo delle nostre imprese. Nove edizioni di incredibile successo, ci hanno convinto ancor di più che la parità rappresenta un asset di crescita e innovazione vitale per l’imprenditoria italiana. In un momento tanto complesso per gli assetti economici e politici globali, questo Premio riparte da noi, dal nostro patrimonio di talenti, dalla forza e resilienza delle nostre Pmi, che anno dopo anno puntano con sempre maggiore decisione sulla centralità del contributo femminile” ha commentato Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario.