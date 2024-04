Intelligenza artificiale, Apple: dopo Google si tratta anche con OpenAi per integrare l’IA nel suo sistema operativo

Apple accelera sull’intelligenza artificiale per iOS 18: colloqui in corso con OpenAI per integrare le loro tecnologie. Sfida aperta a Google, mentre Anthropic rimane un’opzione. L’annuncio ufficiale previsto non prima della prossima WWDC24 di giugno

Continua la ricerca di Apple nell’integrare l’intelligenza artificiale nei suoi futuri iPhone. Dopo i contatti con Google per il suo Gemini, secondo Bloomberg, l’azienda della Mela starebbe anche esplorando un accordo con OpenAI, la società di Sam Altman. Una riapertura dopo i dialoghi interrotti ad inizio anno che avevano indirizzato Tim Cook a parlare con il colosso di Mountain View.

Apple avrebbe, così, recentemente intensificato i contatti l’azienda creatrice di ChatGPT per discutere la possibilità di un accordo e su come le funzionalità di OpenAI verrebbero integrate nell’iOS 18 di Apple. Queste indiscrezioni confermano i notevoli sforzi di Apple per il nuovo sistema operativo dell’iPhone, ma anche le sfide nell’elaborare la propria tecnologia. Al momento, Apple non ha preso una decisione definitiva su un partner e sta esplorando diverse opzioni, inclusa la possibilità di collaborare con una terza società, come Anthropic, startup in cui Amazon ha investito miliardi di dollari.

Apple: nessun annuncio sull’IA prima di giugno

Apple potrebbe annunciare le novità relative all’intelligenza artificiale non prima della conferenza degli sviluppatori (la Worldwide Developers Conference) di giugno, in programma dal 10 al 14. È difficile prevedere chi avrà la meglio alla fine, ma non è escluso che alla fine si giunga a un accordo sia con OpenAI che con Google o con un altro fornitore. La valutazione dei partner per l’integrazione dell’IA permetterebbe ad Apple di avanzare più rapidamente nei chatbot e mitigare rischi, riducendo le responsabilità dell’azienda. L’azienda di Cupertino vuole offrire nel prossimo sistema operativo dell’iPhone nuove funzionalità basate sull’IA, compresa la generazione di testi umanoidi.

Il possibile scoglio dell’Antitrust

Una possibile partnership tra Apple e Google o OpenAI attirerebbe sicuramente l’attenzione delle autorità antitrust, data la crescente preoccupazione riguardo agli effetti dell’intelligenza artificiale. Attualmente, il legame tra Cupertino e Mountain View è già oggetto di un’azione legale da parte del Dipartimento di Giustizia, che accusa entrambe le società di pratiche anti-concorrenziali nei dispositivi mobili, accuse respinte da entrambe le parti.

Apple elogia la qualità della ricerca di Google e sostiene che sugli iPhone è possibile cambiare facilmente il motore di ricerca. Nel campo dell’IA, le autorità statunitensi stanno esaminando gli investimenti di Microsoft in OpenAI per verificare eventuali violazioni delle leggi antitrust.

Evento Apple il 7 maggio

Apple ha intanto annunciato un evento per il prossimo 7 maggio alle ore 16 dal titolo “Let Loose” (lasciati/lasciarsi andare). Ancora nulla di certo ma dal logo dell’evento dovrebbe essere incentrato sugli iPad. Dopo, infatti, quasi due anni di silenzio, si prevede un aggiornamento significativo dei tablet, con possibili novità anche per gli accessori come la Apple Pencil. Dovrebbero essere presentati quattro nuovi modelli di iPad (due Pro e due Air) e nuovi accessori. Difficilmente vedrà invece la luce un iPad pieghevole.