Intelligenza artificiale: Amazon completa l’investimento da 4 miliardi di dollari in Antrophic, la rivale di OpenAI

Il colosso dell’e-commerce ha scommesso 4 miliardi di dollari nella startup fondata da due fratelli italo-americani. Antrophic con il suo sistema di intelligenza artificiale generativa, Claude è considerata la rivale più accreditata di ChatGpt

Amazon ha completato il suo investimento in Anthropic, una startup focalizzata sull’intelligenza artificiale generativa, versando 2,6 miliardi di dollari. Il colosso dell’e-commerce ha scommesso sulla società fondata dai fratelli italo-americani Dario e Daniela Amodei, impegnandosi a investire complessivamente quattro miliardi di dollari. Il primo versamento di 1,25 miliardi era stato effettuato alla a settembre 2023, mentre la quota restante è stata consegnata ieri dal gigante di Jeff Bezos. L’obiettivo di Amazon è quello di aiutare Anthropic a primeggiare nel settore superando i modelli offerti da OpenAI (Gpt) e Google (Gemini).

Amazon entra in Antrophic

In cambio dell’investimento, Amazon ottiene una quota minoritaria di Anthropic e la possibilità di offrire i modelli della start up attraverso Bedrock, un servizio di Amazon Web Services che consente agli sviluppatori di integrare funzionalità IA nelle proprie applicazioni. Anthropic, invece, utilizzerà i processori specializzati Trainium e Inferentia di Amazon per addestrare i suoi modelli di Intelligenza artificiale. Recentemente, Anthropic e Amazon hanno presentato Claude 3, una nuova e avanzata famiglia di modelli IA di terza generazione. Claude 3 presenta un’intelligenza avanzata, reattività quasi umana, migliorata manovrabilità e precisione, insieme a nuove capacità di visione. Claude 3 Opus, il modello più intelligente della serie, ha stabilito un nuovo standard superando altri modelli attuali, incluso il Gpt-4 di OpenAI, nei settori del ragionamento, della matematica e della codifica secondo benchmark di settore.

Anthropic, la principale rivale di OpenAI

Anthropic, con sede a San Francisco, è considerata la principale rivale di OpenAI. Il suo sistema di intelligenza artificiale generativa, Claude, è visto come più potente e efficiente dal punto di vista energetico rispetto a ChatGPT da molti esperti. La società ha attirato investitori di alto profilo come Google, il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala e Amazon, portando la sua valutazione oltre i 18 miliardi di dollari.

Amazon e Google, entrambe alla ricerca di alternative a ChatGpt, hanno investito in Anthropic, poiché OpenAI ha, invece, un rapporto esclusivo con Microsoft. Nonostante l’investimento di 4 miliardi di dollari da parte del gigante dell’e-commerce, infatti, Anthropic intende mantenere le relazioni con altri clienti, incluso Google, che ha fornito un finanziamento di 2 miliardi di dollari. La startup californiana continuerà ad utilizzare sia il cloud di Amazon sia quello di Google per eseguire e addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale.

“Abbiamo una storia notevole con Anthropic. Il loro lavoro visionario con l’IA generativa, più recentemente l’introduzione della sua famiglia di modelli di ultima generazione Claude 3, combinato con l’infrastruttura di prima classe di Amazon come Aws Trainium e i servizi gestiti come Amazon Bedrock, sblocca ulteriori opportunità interessanti per i clienti di innovare rapidamente, in modo sicuro e responsabile con l’IA generativa. L’IA generativa è destinata a essere la tecnologia più trasformativa del nostro tempo, e crediamo che la nostra collaborazione strategica con Anthropic migliorerà ulteriormente le esperienze dei nostri clienti e non vediamo l’ora di vedere cosa succederà dopo” ha dichiarato il dott. Swami Sivasubramanian, vice presidente dei Dati e dell’IA presso Aws.