In Cile un impianto fotovoltaico usa la luce del sole anche di notte: lo ha inaugurato un manager italiano

Il ceo di ContourGlobal Antonio Cammisecra, ex Enel, ha inaugurato l’impianto fotovoltaico Quillagua, con una capacità installata di 221 MWp e 1,2 GWh di accumulo: è in grado di fornire alla rete energia solare durante la notte, con oltre 6 ore di autonomia

Già amministratore delegato di Enel Green Power, il manager italiano Antonio Cammisecra è da poco più di un anno ceo di ContourGlobal, società energetica acquistata nel 2022 dal fondo statunitense Kkr con un’Opa da due miliardi di euro. ContourGlobal, che ha l’head quarter a Milano, è uno sviluppatore, proprietario e operatore globale di oltre 6,2 gigawatt di impianti di generazione di energia elettrica pulita in tutto il mondo, e ultimamente ha rivolto le sue attenzioni sul Sudamerica e in particolare sul Cile, dove pochi giorni fa Cammisecra, fortemente voluto al timone da Kkr, ha inaugurato insieme alle autorità locali l’innovativo impianto fotovoltaico di Quillagua, situato nel comune di Maria Elena, nella regione di Antofagasta. Quillagua non sarà una centrale qualsiasi, bensì con una capacità da 221 MWp e soprattutto con un sistema di accumulo in batterie da 1,2 GWh, cioè in grado di fornire 200 MW di energia solare anche di notte, per 6 ore dopo il tramonto: è da oggi l’impianto fotovoltaico con il sistema di accumulo più grande di tutta l’America Latina.

Un progetto fotovoltaico ancora più ampio

E non è tutto. Quillagua fa parte di un progetto ancora più ampio che include un’altra struttura simile nella regione di Tarapacá: si tratta della centrale Victor Jara, con 231 MWp di energia solare fotovoltaica e 1,3 GWh di accumulo in batterie, che sarà pronta nella seconda metà dell’anno con diversi mesi di anticipo rispetto al piano iniziale. Questo portafoglio, i cui progetti complessivamente contano su 452 MWp di capacità solare e 2,5 GWh di accumulo in batterie, una volta a pieno regime, genererà circa 1.300 GWh all’anno, posizionando ContourGlobal come un operatore rinnovabile di rilievo in Cile, un Paese altamente strategico dove l’azienda vorrebbe anche sfruttare l’enorme potenziale del Deserto di Atacama, per sviluppare progetti con accumulo di energia in batterie (Bess) a lunga durata. L’investimento cileno ha per ora generato 313 posti di lavoro diretti, coinvolgendo lavoratori di sei nazionalità e 176 posti di lavoro indiretti. Ha anche comportato l’installazione di oltre 452.000 pannelli solari, 5.000 inseguitori solari, 267 moduli di accumulo in batterie, 44 centri di trasformazione e 90 inverter, garantendo la creazione di quasi 20 posti di lavoro fissi per la sua operazione continua.

“È motivo di orgoglio avviare con qualche mese di anticipo l’operazione della centrale di Quillagua, che porta l’energia del sole di notte e condividere questo momento con i nostri partner, la comunità e le istituzioni e autorità locali”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, oggi ceo globale di ContourGlobal dopo una lunga esperienza in Enel.