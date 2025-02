In Borsa le banche europee vanno meglio delle Magnifiche Sette del Big Tech Usa: +80% contro +50%

Incredibile ma vero: le performance di Borsa delle banche europee stracciano quelle dell’high tech d’America. E sono anche meno care delle Magnifiche Sette

In Borsa le banche europee vanno meglio delle Magnifiche Sette del Big Tech americano. Numeri alla mano, è una ricerca della Goldman Sachs, saggiamente pubblicizzata domenica scorsa dal Sole 24 Ore, a rivelarlo. Dal 2022 ad oggi le Magnifiche Sette hanno guadagnato in Borsa il 50% contro l’80% della maggiori banche europee. Siccome l’onda lunga viene da lontano ed è cominciata tre anni fa, evidentemente non è solo l’appeal speculativo legato al risiko a far volare le banche con performance stellari più intriganti di quelle delle regine della Silicon Valley, Vediamo dunque i numeri e poi cercheremo di capire che cosa c’è all’origine del boom di Borsa delle banche.

Secondo la ricerca di Goldman Sach, dal gennaio 2022 ad oggi, cioè negli ultimi tre anni, Apple ha guadagnato il 29%, Alphabet (Google) il 27%, Microsoft il 22%, Tesla il 4,8% e solo Nvidia e Tesla hanno messo a segno performance borsistiche stellari: + 336% (!!!) per Nvidia e + 113% per Meta. Giù il cappello, ma le nostre banche hanno fatto molto meglio. In tre anni Unicredit ha guadagnato in Borsa il 247%, Bper Banca il 249%, Banco Bpm il 242%, la spagnola Banco Sabadell + 302% e la tedesca Commerzbank il 18%. E dall’inizio di quest’anno il divario si allunga perché le Big Tech Usa sono quasi tutte in calo mentre le banche europee guadagnano oltre il 20%. Il risiko conta ma non è solo questa la leva del boom delle nostre banche, quanto invece i dividendi e i buyback, la pioggia di utili e la solidità del patrimonio. Ora vedremo cosa succederà dopo la conclusione delle tante Ops in campo in Italia e non solo, ma per ora le banche italiane ed europee vincono alla grande la sfida sul mercato con le Magnifiche Sette dell’high tech americano. E sono anche meno care: il loro p/e è attorno all’8 contro il 22 delle regine del Big Tech. Chapeau.