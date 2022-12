HSBC: unica banca estera tra i “Market Leader” 2022 in Italia

Secondo la classifica di Euromoney, la banca è stata riconosciuta come Market Leader per il Corporate Banking e Highly Regarded per l’Investment Banking nel 2022 in Italia.

HSBC, uno dei più grandi gruppi bancari del mondo con sede a Londra, è stata riconosciuta come Market Leader per il Corporate Banking e Highly Regarded per l’Investment Banking nel 2022 in Italia, secondo la classifica Market Leaders di Euromoney.

È l’unica banca non italiana ad aver ricevuto il riconoscimento di Market Leader nel paese.

Market Leader: Premio testimonia l’ambizione e valore della banca

“Essere riconosciuti da Euromoney come uno dei soli quattro “Market Leaders” nel Corporate Banking italiano, ed essere l’unica banca internazionale tra questi quattro, testimonia la nostra visione e la nostra ambizione di essere la Banca Internazionale Leader per i nostri clienti aziendali e istituzionali, in tutto il mondo, ed anche in Italia. Il premio è la prova del nostro impegno incessante nei confronti dei clienti. Grazie alla nostra unica e forte presenza in Asia, Europa e Paesi occidentali, siamo in grado di supportare le esigenze dei nostri clienti in termini di espansione internazionale, distribuzione, approvvigionamento e raccolta di capitali. HSBC è in grado di offrire soluzioni all’avanguardia grazie all’innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità.” ha commentato Gerd Pircher, CEO di HSBC in Italia.

L’indagine Markets Leaders si aggiunge ai premi di fama mondiale della rivista internazionale Euromoney volti a fornire una classifica globale completa delle istituzioni bancarie e finanziarie, organizzata per diverse aree di business e specializzazioni a livello nazionale.

Le classifiche dei Markets Leaders di Euromoney sono ottenute combinando i contributi delle banche stesse, i dati dei referenti dei clienti, i dati proprietari, il feedback di altri operatori del mercato, l’esperienza editoriale e la ricerca indipendente per determinare ogni anno i migliori brand del settore.