Guida alla finanza, domani su FIRSTonline la nuova puntata sarà dedicata a pagamenti invisibili e digitalizzazione fintech

Sabato 18 maggio su FIRSTonline la puntata di Guida alla finanza, realizzata da Ref Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. Pierangelo Soldavini spiegherà cosa sono gli investimenti fintech e quali sono i fattori che rappresentano un ostacolo

L’euro digitale contiene un patrimonio di dati che può essere trasformato in valore, vale a dire: le informazioni su chi l’ha speso, le sue abitudini e i suoi gusti, ma anche la sua affidabilità creditizia e la sua storia transazionale, sia che si tratti di una persona fisica sia di un’azienda. Ecco perché un euro digitale vale più di un euro in contanti. Da qui, l’intuizione che è alla base della fintech: trasformare quel valore potenziale in servizi e prodotti.

Il concetto di finanza digitale evoluta va oltre il più tradizionale e conosciuto online banking, implicando l’utilizzo delle tecnologie e dei dati per fornire servizi sempre più focalizzati, rapidi e tagliati su misura sulle esigenze del cliente. Ma cos’è dunque la digitalizzazione fintech? Quali obblighi prevede la Psd2, la normativa europea per i servizi di pagamento? E che novità contiene il nuovo concetto di open banking?

Di pagamenti invisibili, di digitalizzazione fintech e di quali fattori oggi, dopo il Covid, rappresentano un ostacolo a tali investimenti, parlerà domani, sabato 18 maggio, su FIRSTonline Pierangelo Soldavini, curatore della newsletter Fintech+, realizzata da Ref Ricerche con il supporto di Allianz Bank Financial Advisors.

Pierangelo Soldavini, giornalista esperto di fintech, contributor Il Sole 24 Ore, è curatore della newsletter Fintech+.