Generali: nel primo trimestre premi lordi in aumento (+21,4%) a 26,4 miliardi, la raccolta netta Vita torna positiva

Il cda di Generali ha dato il via libera ai conti del primo trimestre, chiuso con premi lordi in aumento del 21,4% a 26,4 miliardi grazie a un’ottima performance dei segmenti Vita, la cui raccolta è tornata positiva per 2,3 miliardi, e Danni, che beneficia del consolidamento di Liberty Seguros.

Il primo trimestre di Generali

Nel primo trimestre del 2024 Generali ha registrato un utile netto normalizzato di 1,1 miliardi, in ribasso del -9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato sarebbe però in aumento dell’8% escludendo l’utile non ricorrente di 193 milioni (al netto delle imposte) realizzato nello stesso periodo dell’anno scorso dalla vendita di un immobile a Londra. Gli analisti prevedevano un utile netto di 979 milioni di euro.

L’utile operativo è cresciuto a 1,9 miliardi, in rialzo del +5,5%. I premi lordi sono in aumento a 26,4 miliardi (+21,4%), grazie ad entrambi i segmenti vita e danni e al consolidamento a febbraio di Liberty Seguros.

Torna in particolare positiva la raccolta netta Vita a 2,3 miliardi interamente guidata dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked, in linea con la strategia di gruppo.

Nei Danni il combined ratio si attesta a 91,0% da 90,7% del primo trimestre dell’anno scorso, riflettendo un minor beneficio dall’attualizzazione. Il combined ratio non attualizzato migliora a 93,7% da 94,2%.

Sotto il profilo patrimoniale il Solvency ratio a fine trimestre era pari al 215% da 220% di fine 2023, un calo che riflette l’acquisizione di Liberty Seguros, che il gruppo del Leone ha iniziato a consolidare da febbraio.

Generali ha infine confermato i target del piano industriale che si concluderà a fine anno.

Il Ceo Borean: “Solido contributo di tutti i business”

“Nel primo trimestre del 2024 prosegue la crescita del risultato operativo di Generali, grazie al solido contributo di tutti i segmenti di business, ha affermato il Cfo del gruppo Generali Cristiano Borean, sottolineando che “Nel segmento Vita il gruppo ha raggiunto una raccolta netta positiva, grazie alle scelte strategiche focalizzate sulle linee puro rischio e malattia e unit-linked e grazie alle azioni commerciali implementate nel corso del 2023. Il segmento Danni beneficia inoltre del consolidamento di Liberty Seguros, un’acquisizione che sta già contribuendo positivamente al profilo degli utili del Gruppo”.

Il manager ha infine messo in luce che “grazie al modello diversificato assicurativo e di asset management e alla solida posizione di capitale, guidata dalla forte generazione normalizzata di capitale, siamo pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi della strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’”.

Genertellife incorporata da Alleanza Assicurazioni

Nella serata di lunedì il gruppo ha annunciato inoltre il via libera dei consigli di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni e Genertellife alla fusione per incorporazione di Genertellife in Alleanza Assicurazioni. L’operazione è stata approvata anche dai cda della controllante diretta Generali Italia e della capogruppo Assicurazioni Generali.

L’incorporazione conseguirà efficacia il 1° gennaio 2025, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di vigilanza e all’espletamento dei connessi adempimenti di legge.

La riorganizzazione si pone in continuità con il percorso intrapreso a livello di Country Italia in termini di semplificazione societaria e adozione di un modello operativo volto a migliorare i servizi offerti al cliente, valorizzare la specializzazione dei diversi canali distributivi, creando centri di competenza dedicati all’interno della Country Italia. In particolare, per effetto della fusione confluirà in Alleanza Assicurazioni la gestione del rapporto di bancassurance inerente le polizze intermediate da Banca Generali (BG Vita), a cui Alleanza Assicurazioni continuerà a garantire i servizi. Per effetto dell’operazione Alleanza Assicurazioni subentrerà nei contratti in essere con i clienti di Genertellife.