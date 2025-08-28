Fs Treni Turistici Italiani lancia l’Espresso Siena: nuovo collegamento tra Roma e la Toscana

Fs Treni Turistici Italiani (Gruppo Fs) lancia l’Espresso Siena, nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena disponibile solo nei weekend selezionati di settembre, ottobre e novembre 2025. Il treno utilizza le iconiche carrozze di prima classe “Gran Confort”, simbolo dei viaggi anni Settanta, restaurate dalla Fondazione Fs, e attraversa paesaggi della Maremma e della Val d’Orcia, con fermate intermedie in borghi e città storiche.
Espresso Siena: fermate, orari e prezzi dei treni
Il servizio sarà attivo nei weekend del 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, con partenza da Roma Termini alle 7:42 e ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle ore 15:05. Lungo il percorso, il treno effettuerà fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d’Arbia.
I biglietti dell’Espresso Siena sono disponibili sulla piattaforma Railbook a partire da 29 euro.