Fineco, crescita a doppia cifra per utili e ricavi nel primo trimestre 2024. Tim Brasil festeggia i primi tre mesi migliori della sua storia

Fineco ha registrato un aumento dell’11,4% dei ricavi, trainato dall’area dell’Investing, mentre per Tim Brasil è il miglior primo trimestre della sua storia sotto il profilo operativo: ricavi (+7,3%) ed ebitda (+10,7%)

FinecoBank e Tim Brasil, pur appartenendo a settori diversi, hanno entrambe riportato risultati trimestrali solidi nel primo trimestre del 2024. I ricavi dell’istituto bancario sono stati di 327 milioni, in aumento del 11,4% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è stato trainato principalmente dall’area dell’Investing, che ha registrato un aumento del 13,5% anno su anno, grazie all’effetto volumi e al crescente contributo di Fineco Asset Management. Anche il Margine Finanziario è cresciuto del 14,8% anno su anno, mentre il Brokerage ha mostrato un modesto aumento del 2,2%. L’utile netto è pari a 147 milioni, in crescita del 12,4% escludendo gli oneri sistemici. I costi operativi sono stati di 79,3 milioni, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, ma confermano un controllo efficace grazie alla leva operativa della Banca.

Invece, corre veloce Tim Brasil. In attesa della relazione trimestrale, Telecom Italia fa sfoggio dei risultati positivi della sua controllata sudamericana, lasciando intravedere un quadro ottimistico anche in vista dei risultati del gruppo previsti per il prossimo 15 maggio.

Il titolo di Fineco è in lieve calo (-0,034%) a 14,58 euro per azione.

La trimestrale di Fineco

“I risultati dei primi tre mesi dell’anno confermano la capacità di Fineco di proseguire nel proprio percorso di sviluppo, migliorando ulteriormente gli eccellenti risultati ottenuti nel 2023 – ha commentato l’ad Alessandro Foti -. La crescita ha coinvolto tutte le aree di business, affiancando al miglioramento del margine finanziario un incremento a doppia cifra dell’Investing. Anche il dato positivo del brokerage conferma come la spinta nei confronti degli investimenti rimanga sostenuta, creando un collegamento solido tra i due mondi grazie all’interesse sempre più marcato da parte dei clienti a interagire con i mercati globali in un’ottica di lungo periodo”.

La banca ha evidenziato anche una crescita solida nei Total Financial Assets (Tfa), che hanno raggiunto i 128,2 miliardi (+14,5%), con una raccolta netta di 2,2 miliardi nel trimestre, pari a 27,7 miliardi. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 60,4 miliardi, in rialzo dell’11,6%, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 40,1 miliardi (+40,6%). Le masse gestite da Fineco Asset Management sono cresciute a 32,3 miliardi, evidenziando un forte interesse da parte dei clienti.

Le masse gestite di Fineco Asset Management sono pari a 32,3 miliardi, di cui 21,1 miliardi relativi a classi retail (+21,2%) e 11,2 miliardi relativi ai fondi sottostanti dei wrapper (classi istituzionali, +7,0%).

La raccolta netta di aprile è stata pari a 844 milioni, di cui 195 milioni gestiti. I ricavi stimati del brokerage per aprile hanno fatto un balzo a 17 milioni di euro, mentre nell’ultime mese sono stati acquisiti ben 11.560 nuovi clienti (+36,6%), portando il totale dei clienti a 1.590.239.

Guardando al futuro, Fineco prevede ricavi record, con un miglioramento del mix a favore delle commissioni. Si prevede anche una crescita dei costi operativi del 6% anno su anno, ma mantenendo un rapporto cost/income inferiore al 30%. L’obiettivo è di mantenere una solida posizione patrimoniale, con un aumento del CET1 e del Leverage Ratio, e di aumentare il dividendo per azione. La banca conferma inoltre l’aspettativa di una raccolta netta robusta e di continuare il trend positivo nell’acquisizione di nuovi clienti.

La trimestrale di Tim Brasil

In particolare, la controllata brasiliana ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto di 519 milioni di reais, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023. Inoltre, la società ha registrato il miglior primo trimestre della sua storia sotto il profilo operativo, riportando ricavi per 6,1 miliardi di reais (+7,3%), ed un ebitda di 2,9 miliardi di reais (+10,7%). La generazione di cassa operativa è salita da 532 a 843 milioni, segnando un incremento del 58,6% rispetto all’anno precedente.

“Abbiamo ottenuto un altro trimestre di risultati record, che rafforzano il nostro il nostro ruolo di leader nel settore delle telecomunicazioni in Brasile – ha commentato il ceo Alberto Griselli – continuiamo ad avanzare nell’espansione del 5G e abbiamo lanciato un nuovo fronte focalizzato sui clienti B2B: Tim IoT Solutions. L’anno è appena iniziato e avremo tante novità, come il lancio di un nuovo portafoglio per il B2C clienti e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei canali di caring, attualmente in fase di sperimentazione”.