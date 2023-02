Fibra ottica, Open Fiber: la rete ultraveloce si espande nel Barese

L’investimento per il cablaggio della cittadina barese è finanziato con i fondi PNRR del “Piano Italia a 1 Giga”. L’infrastruttura FTTH rende possibile navigare fino a 10 Gbps e accedere a numerosi servizi digitali

Open Fiber, l’azienda che si occupa della realizzazione dell’infrastruttura in fibra FTTH controllata dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha aperto i cantieri per la realizzazione della sua fibra ultraveloce a Bitritto, comune dell’area metropolitana di Bari.

I lavori nella cittadina pugliese sono previsti dal “Piano Italia a 1 Giga”, nell’ambito della Strategia italiana per la Banda Ultralarga (BUL) finanziata con i fondi del PNRR.

Infrastruttura FTTH che permetterà di navigare a 10 Gbps

Il bando prevede il collegamento di quasi mille civici distribuiti sul territorio che corrispondono ad oltre 2mila unità immobiliari dove cittadini, imprese, scuole e uffici pubblici potranno usufruire di una rete ultraveloce. Verranno coperte, così, alcune aree non raggiunte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s.

L’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) permetterà a migliorare le prestazioni che agevolano la fruizione di numerosi servizi: dalla telemedicina allo smart working, fino alla didattica a distanza e all’uso quotidiano della rete per lo svago e la fruizione di contenuti online in HD.

Coprire il 94% dei comuni italiani

Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Prevista la copertura ad alta velocità di 3,9 milioni di civici.

La società ha già connesso oltre 14,5 milioni di unità immobiliari in Italia alla sua nuova rete a banda ultralarga e punta a coprire circa 25 milioni di unità immobiliari, pari al 94% dei comuni italiani.

Il piano complessivo, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 15 miliardi di euro.

Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 225 città e oltre 4200 piccoli comuni.