Fercam, il colosso altoatesino dei trasporti e della logistica, supera il miliardo di euro di fatturato e apre anche in Lituania

Attraverso una joint venture con Dachser e investimenti sostenibili, l’azienda altoatesina ha rafforzato la propria posizione globale, espandendosi in Lituania e specializzandosi nel trasporto di opere d’arte

Il fatturato della Fercam ha superato anche nel 2023 il miliardo di euro. Nonostante una situazione a livello globale caratterizzata da grandi incertezze nel settore dei trasporti, il colosso altoatesino dei trasporti e della logistica ha confermato la tendenza positiva degli ultimi anni. Presente in 21 Paesi, la società nordestina è attiva nei trasporti su strada e rotaia e nelle spedizioni aeree e marittime. Per l’azienda creata nel 1949 a Bolzano, le tensioni geopolitiche e il sensibile calo delle tariffe nel trasporto aereo e marittimo non hanno comunque impattato significativamente sui conti.

Fercam rafforza partnership con Dachser e espande la sua presenza in Lituania

“È stato un anno di consolidamento per il settore distribution e logistica europea, coronato dall’accordo di joint venture con Dachser. Siamo legati a Dachser da una forte partnership ventennale e la joint venture completa e perfeziona la rete europea dell’operatore tedesco, che non aveva strutture proprie in questo settore sul mercato italiano. Questa fitta rete europea dovrebbe concretizzarsi in un notevole sviluppo dell’intero settore, permettendoci contemporaneamente di concentrare le nostre forze sui nostri obiettivi strategici. Nonostante una congiuntura mondiale debole, Fercam è riuscita a limitare gli effetti negativi e a rafforzare la propria posizione di operatore logistico globale. Grazie ad una situazione finanziaria stabile, abbiamo gradualmente avviato un ampio programma di investimenti per l’ampliamento della rete e del parco automezzi. Gli investimenti si sono concentrati soprattutto su una sempre maggiore sostenibilità dei servizi erogati con un massiccio impiego di carburanti alternativi, quali il Hvo, atti a ridurre le emissioni”, ha commentato il Ceo Hannes Baumgartner. Nel 2023 l’azienda altoatesina ha inaugurato anche una propria struttura a Kaunas, in Lituania, un sito geograficamente strategico per presidiare l’area commerciale dei paesi Baltici.

“Abbiamo deciso di insediarci in questa località, in quanto in particolare per il trasporto combinato strada ferrovia da e verso Italia-Paesi Baltici. È vantaggioso essere direttamente presenti nei punti di arrivo e partenza del treno per la consegna e il ritiro degli automezzi”, ha spiegato Hansjörg Faller, responsabile Freight Management e responsabile per la nuova società estera dell’operatore altoatesino. Fercam è attiva anche nello specifico settore del trasporto delle opere d’arte e di recente ha gestito il trasporto delle centinaia di opere, alcune di immenso valore, per la Biennale di Venezia.