EssilorLuxottica chiude il semestre con utile +9%. E lancia l’occhiale per sentire meglio

Nel corso della conference call sulla semestrale 2023, il Ceo Francesco Milleri annuncia l’ingresso nel settore degli apparecchi acustici con il lancio del primo occhiale che corregge i difetti di udito

Essilux chiude i conti dei primi sei mesi 2023 con un utile netto di gruppo adjusted pari a 1,665 miliardi, in crescita del 9% a cambi costanti rispetto al primo semestre 2022 (+6,9% a cambi correnti). Nel corso del secondo trimestre dell’anno, il gruppo EssilorLuxottica ha registrato, inoltre, una crescita del fatturato in aumento dell’8% a cambi costanti (+4,9% a cambi correnti) a 6,699 miliardi, “in linea con il ritmo dei primi tre mesi dell’anno” mentre nel semestre il fatturato ha visto un aumento dell’8,2% a 12,851 miliardi.

Quanto ai target, “la crescita del fatturato del gruppo continua a sovraperformare l’obiettivo di lungo termine a ‘mid-single digit’, a dimostrazione di come il percorso di integrazione si traduca in un’accelerazione della crescita del business”. La società “conferma il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo intorno al 5% dal 2022 al 2026 a cambi costanti” e “prevede di raggiungere un utile operativo adjusted compreso tra il 19% e il 20% del fatturato alla fine di tale periodo”.

Essilux: arriva l’occhiale per sentire

Novita’ anche sul fronte dei nuovi mercati. EssilorLuxottica, infatti, entrerà nel mercato delle soluzioni acustiche “con un team Super Audio dedicato, risorse R&D interne e la recente acquisizione della start-up israeliana Nuance”, tramite le quali il gruppo “lancerà una tecnologia rivoluzionaria a beneficio degli 1,25 miliardi di consumatori con disturbi uditivi di entità lieve e moderata”.

Essilux Milleri: “Innovare è il nostro Dna”

l gruppo si è dato anche l’obiettivo di innovare il mercato degli apparecchi acustici: “Trovare una risposta alle esigenze dei consumatori e farlo con soluzioni innovative è parte del nostro Dna”, premettono il presidente e ceo Francesco Milleri e il vice Paul du Saillant nel corso della conference call seguita alla pubblicazione della semestrale 2023. “Sebbene la vista rimanga il nostro core business, e la crescita del mercato dell’ottica il nostro principale obiettivo strategico, abbiamo l’opportunità unica di aprire oggi nuove strade nel settore, grazie a tecnologie di ultima generazione che possano rispondere al bisogno di sentire bene”.

La chiave è quindi nell’innovazione tecnologica: “Le componenti hardware e software sviluppate dai nostri ricercatori – proseguono – unite alle capacità ingegneristiche e produttive del gruppo, ci consentono di integrare perfettamente soluzioni per l’udito e occhiali da vista, dando vita a prodotti del tutto nuovi da distribuire ovunque nel mondo grazie al nostro modello di business aperto e a rete’. Come già fatto in passato nel mondo della vista, rivendicano i due, “saremo i primi a rimuovere lo stigma tradizionalmente associato alle soluzioni acustiche, trasformandolo in elemento di comfort ed espressione di stile”.