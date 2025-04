Engineering, Ibarra lascia la guida: Aldo Bisio nuovo ceo

Cambio a sorpresa al vertice in Engineering: Maximo Ibarra si dimette dopo quattro anni di crescita record. Al suo posto Aldo Bisio, ex ad di Vodafone Italia

Cambio a sorpresa al vertice di Engineering, leader italiano nella digitalizzazione di imprese e Pubblica Amministrazione. Maximo Ibarra, chief executive officer dal 2021, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni per motivi personali, con effetto dal 28 aprile 2025. Al suo posto nominato Aldo Bisio, ex ad di Vodafone Italia. La decisione di Ibarra arriva all’indomani della presentazione dei risultati finanziari, che confermano il forte trend di crescita degli ultimi anni. Il Gruppo ha registrato un aumento consistente dell’Ebitda su base organica e un miglioramento di tutti gli indicatori di performance, consolidando la propria posizione nei segmenti IT più dinamici.

“Negli ultimi mesi ho maturato la volontà di prendermi del tempo per valutare nuovi progetti professionali e avviare una nuova fase della mia carriera” ha spiegato Ibarra in una dichiarazione ufficiale che ha comunque garantito la propria disponibilità a rimanere in azienda fino al 1 settembre per assicurare un passaggio di consegne efficace: “È stato un onore e un privilegio guidare Engineering in questi quattro anni di profonda trasformazione. Continuerò a essere un investitore in Engineering, fiducioso del percorso dei prossimi anni grazie alla solidità delle sue ambizioni e dei suoi valori”.

Il presidente Gaetano Miccichè, a nome degli azionisti Bain Capital e Renaissance Partners e del Consiglio di Amministrazione, ha voluto ringraziare Ibarra per il suo operato: “La sua visione strategica ha lasciato un’impronta profonda, consentendo al gruppo di consolidare il proprio ruolo di operatore tecnologico di riferimento in Italia. Auguro a Maximo i migliori successi per il futuro”.

Aldo Bisio nuovo ad di Engineering

Con decorrenza immediata, il CdA ha quindi nominato Aldo Bisio come nuovo amministratore delegato.

Bisio vanta un’importante esperienza dirigenziale: ingegnere meccanico di formazione, ha ricoperto ruoli di rilievo come amministratore delegato di Vodafone Italia, Group Chief Commercial Officer di Vodafone a livello globale, amministratore delegato del Gruppo Ariston e Direttore Generale di RCS Quotidiani.

Il presidente Miccichè si è detto fiducioso sul nuovo corso: “Rivolgo un caloroso benvenuto ad Aldo Bisio, certo che saprà guidare Engineering in una nuova fase di sviluppo e innovazione”.

I risultati di Engineering sotto la gestione Ibarra

Dal suo arrivo nel 2021, Maximo Ibarra ha guidato Engineering attraverso un’intensa fase di trasformazione ed espansione, che ha portato a una crescita di ricavi e redditività.

Sotto la sua leadership, il Gruppo ha:

Investito in operazioni di M&A e sviluppo di nuovi prodotti e competenze;

Rafforzato il management e migliorato la governance interna;

Completato un’operazione di rifinanziamento tramite l’emissione di un bond ben accolto dal mercato.

Oggi Engineering conta circa 14.000 dipendenti, è presente in 21 paesi e registra un fatturato di circa 1,8 miliardi di euro.