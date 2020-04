Dopo Covid-19, quale mobilità? A Torino i progetti pilota

Quattro startup del primo programma Techstars, in collaborazione con Torino City Lab e Intesa Sanpaolo Innovation Center, avviano altrettanti progetti per pensare la mobilità del futuro.

Techstars, il terzo acceleratore di startup al mondo, fondato in America nel 2006, ha dato il via al suo primo programma europeo di accelerazione alle Ogr Tech di Torino scegliendo le prime 11 piccole nuove realtà da far crescere in Italia attraverso una call dedicata a nuove idee per la smart mobility. I progetti sono stati sezionati a livello internazionale tra centinaia provenienti da 55 Paesi del mondo tra cui Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Israele, Emirati Arabi, Singapore, India e Russia.

Grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e con Torino City Lab, Techstars, a partire da gennaio scorso il capoluogo piemontese, con la sua infrastruttura ‘smart road’, è stato scelto come area test urbana per la realizzazione dei progetti che riguarderanno gli spostamenti del futuro. Quattro delle 11 startup scelte attraverso il bando Techstars dedicato alla smart mobility – tre americane e una inglese – hanno l’obiettivo di sviluppare tecnologie per migliorare la sostenibilità della mobilità in città.

I quattro progetti che le startup stanno sviluppando in Città sono: