Ddl Concorrenza, accordo a metà: balneari ok ma indennizzi rinviati a un successivo decreto

La maggioranza ha raggiunto l’accordo sulle concessioni balneari ma per la definizione dei risarcimenti rimanda ai decreti delegati. Rimane l’incognita della copertura e del passaggio in Commissione Bilancio

Messo nero su bianco l’accordo sulle concessioni balneari, responsabile di aver tenuto al palo il ddl Concorrenza. Lunedì 30 maggio il provvedimento è atteso in Aula per l’approvazione per evitare che il governo – come ventilato dal premier Mario Draghi – blindi il testo base ponendo la fiducia. Ma è ancora presto per cantar vittoria dato che l’ultimo nodo, quello degli indennizzi da corrispondere ai concessionari che dopo la gara dovessero perdere la propria concessione, è stato sciolto a metà. Non sono stati quantificati e i criteri dovrà fissarli il governo con decreti delegati da presentare entro 6 mesi. Ma definire dei criteri oggettivi per calcolarlo non è un lavoro facile, oltre al fatto che sarà la Commissione di Bilancio a definire il rispetto dei vincoli di copertura previsti dal disegno di legge.

Ddl concorrenza: confermati i principi degli indennizzi e della finestra temporale al 2024

L’articolo 2, capitolo balneari, sembrerebbe arrivare alla conclusione. Una condizione imprescindibile per arrivare all’approvazione del ddl Concorrenza, riforma da cui dipende la delega fiscale (che dopo vari rinvii, è stata nuovamente calendarizzata alla Camera il 20 giugno) ma anche i preziosissimi fondi europei. L’ennesimo banco di prova per la tenuta di una maggioranza sempre più precaria.

La proposta emendativa, presentata dal viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, ha convinto ma non del tutto. Nel testo concordato dalla maggioranza è stata confermata la proroga delle concessioni a fine 2024 nel caso in cui emergano contenziosi o difficoltà nell’espletamento delle gare. Ma sugli indennizzi si è giocata l’ultima battaglia. Il testo finale rinvia ai decreti attuativi la definizione dei risarcimenti, senza riferimenti all’avviamento dell’attività, al valore dei beni, a perizie e scritture contabili. Ora l’emendamento passerà alla Commissione Bilancio del Senato per il parere e poi sarà votato in Commissione Industria del Senato dove si conta di chiudere l’esame del ddl, in vista dell’approdo in Aula del provvedimento previsto lunedì prossimo.

L’Italia ha sempre mostrato una certa “allergia” a qualsiasi forma di concorrenza. E la scarsa dimestichezza con i principi della tutela del libero mercato produce anche una certa fibrillazione a livello politico. Ma non si tratta solo delle spiagge, ma anche dei taxi, “un servizio pubblico essenziale e pertanto esonerato dalle norme sulle liberalizzazioni”. Tuttavia, sulle concessioni balneari incombe la direttiva europea Bolkestein in base alla quale le concessioni pubbliche devono avere un termine ed essere assegnate attraverso offerte competitive, anziché essere rinnovate tacitamente. E se non fosse la contropartita dei sussidi europei probabilmente non se ne parlerebbe nemmeno.