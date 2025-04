Dazi, Ue cerca l’unità su contromosse da 28 miliardi di dollari. Il nodo Big Tech

L’Europa cerca l’unità nonostante le opinioni divergenti sulla risposta migliore da dare ai dazi Usa. L’obiettivo è arrivare a una negoziazione. Il nodo BigTech e la tabella di marcia

Nei prossimi giorni i paesi dell’Unione europea cercheranno di presentare un fronte unito contro i dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, approvando probabilmente una prima serie di contromisure mirate su un massimo di 28 miliardi di dollari di importazioni statunitensi, ma con l’obiettivo primario di arrivare a una negoziazione. Secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri e vicepremier italiano, Antonio Tajani, la prima tornata di tariffe dovrebbe arrivare il 15 aprile.

Una mossa del genere significherebbe che l’Ue si unirebbe alla Cina e al Canada nell’imporre tariffe di ritorsione agli Stati Uniti, in una prima escalation di quella che alcuni temono diventerà una guerra commerciale globale, rendendo i beni più costosi per miliardi di consumatori e spingendo le economie di tutto il mondo in recessione. Da mercoledì prossimo, il blocco dei 27 paesi dovrà far fronte a tariffe di importazione del 25% su acciaio, alluminio e automobili , e a tariffe “reciproche” del 20% su quasi tutti gli altri beni. Altri dazi potrebbero arrivare su rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. I dazi di Trump coprono circa il 70% delle esportazioni dell’UE verso gli Stati Uniti, per un valore complessivo di 532 miliardi di euro lo scorso anno, secondo Reuters.

La tabella di marcia delle contro-misure Ue in settimana

In tarda serata oggi, la Commissione europea, che coordina la politica commerciale dell’Ue, proporrà ai membri un elenco di prodotti statunitensi da colpire con dazi aggiuntivi in ​​risposta ai dazi sull’acciaio e sull’alluminio imposti da Trump, anziché con le più ampie imposte reciproche. Dovrebbero rientrare nella categoria carne, cereali, vino, legname e vestiti provenienti dagli Stati Uniti, nonché gomme da masticare, filo interdentale, aspirapolvere e carta igienica. Un prodotto che ha ricevuto più attenzione e ha messo in luce discordia nel blocco è il bourbon. La Commissione ha stanziato una tariffa del 50%, spingendo Trump a minacciare una contro-tariffa del 200% sulle bevande alcoliche dell’Ue se il blocco andrà avanti. Gli esportatori di vino Francia e Italia hanno entrambi espresso preoccupazione. Se nella lista c’è il whiskey? “Ho chiesto che non ci sia, la lista verrà stilata tra stasera e domani, diciamo che sono moderatamente ottimista”, ha spiegato Tajani.

I diplomatici dell’Ue hanno detto che in realtà l’obiettivo principale dell’incontro è quello di trarre un messaggio unitario di volontà di negoziare con Washington la rimozione dei dazi, ma anche di disponibilità a rispondere con contromisure qualora ciò non fosse possibile. “La nostra più grande paura dopo la Brexit erano gli accordi bilaterali e una rottura dell’unità, ma dopo tre o quattro anni di negoziati ciò non è accaduto. Ovviamente, qui la storia è diversa, ma tutti possono vedere un interesse in una politica commerciale comune”, ha affermato un diplomatico dell’Ue.

In ogni caso, le prime contro-tariffe dell’Ue saranno sottoposte a votazione mercoledì e saranno approvate, salvo nell’improbabile eventualità che una maggioranza qualificata di 15 membri dell’UE, rappresentanti il ​​65% della popolazione dell’Ue, si opponga. Entrerebbero in vigore in due fasi: una piccola parte il 15 aprile e il resto un mese dopo. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen terrà inoltre lunedì e martedì discussioni separate con i dirigenti dei settori siderurgico, automobilistico e farmaceutico per valutare l’impatto dei dazi e determinare le azioni successive.

La Banca centrale europea ha stimato che una tariffa generale statunitense ridurrebbe la crescita della zona euro di 0,3 punti percentuali nel primo anno. Le contro-tariffe dell’Ue sugli Stati Uniti aumenterebbero il danno a mezzo punto percentuale. Con il peggioramento delle prospettive economiche, gli investitori hanno aumentato le loro scommesse sui tagli dei tassi di interesse da parte della Bce e della Federal Reserve statunitense. Gli operatori stanno ora fissando il tasso di deposito della Bce all’1,65% a dicembre, rispetto all’1,75% di venerdì e all’1,9% della settimana scorsa, prima dell’annuncio dei dazi da parte di Trump.

I diversi approcci tra i membri dell’Unione europea

Tra i membri dell’Ue, c’è un ampia gamma di opinioni diverse su come rispondere. La Francia ha affermato che l’Ue dovrebbe lavorare su un pacchetto che vada ben oltre le tariffe. “Stiamo lavorando a un pacchetto di risposte che possa andare ben oltre i dazi, per portare ancora una volta gli Stati Uniti al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo equo”, ha detto il ministro delle Finanze francese Eric Lombard in un’intervista all’emittente Bfm Tv. “Se facessimo come gli Stati Uniti, se applicassimo tariffe a tutte le importazioni americane, avremmo un effetto negativo anche in Europa, il che significa che anche noi sperimenteremmo un’inflazione crescente e un declino”, ha aggiunto. Il presidente francese Emmanuel Macron ha suggerito che le aziende europee dovrebbero sospendere gli investimenti negli Stati Uniti finché “le cose non saranno chiarite”. L’Irlanda, le cui esportazioni sono destinate per quasi un terzo agli Stati Uniti, ha chiesto una risposta “considerata e ponderata”, mentre l’Italia, terzo maggiore esportatore dell’Ue verso gli Stati Uniti, si è chiesta se l’Ue debba reagire. Tra i paesi che sono cauti nel reagire e quindi aumentare la posta in gioco nello scontro con gli Stati Uniti ci sono anche la Polonia e le nazioni scandinave.

“È un equilibrio difficile. Le misure non possono essere troppo morbide per portare gli Stati Uniti al tavolo delle trattative, ma non troppo dure per portare all’escalation”, ha affermato un diplomatico dell’UE a Reuters. I colloqui con Washington fino ad oggi non hanno dato frutti. Il capo del commercio dell’UE Maros Sefcovic ha descritto il suo scambio di due ore con le controparti statunitensi di venerdì come “franco” , dicendo loro che i dazi statunitensi erano “dannosi e ingiustificati”.

Il capitolo tassazione delle Big Tech

C’è poi il capitolo dell’economia digitale, che l’Unione europea ha allo studio per definirne la tassazione. Il Pillar 1 delle azioni dell’Ocse è per l’imposizione di una global minimum tax del 15% a tutte le multinazionali “tradizionali”, ricorda il Sole 24Ore. Già all’inizio del 2020 Regno Unito, Francia e Italia hanno varato le web tax nazionali che oggi però sono a un punto critico: basso gettito (in Italia quello ascrivibile alle big-tech Usa non arriva a 200 milioni/anno, meno del 50% del totale realizzato), a fronte probabilmente di un alto tasso di irritazione da parte di Trump. L’iniziativa dell’India, che ha abbandonato la partita della web tax proprio per ammorbidire i sensi del tycoon di Mar a Lago, sembra anticipare i prossimi capitoli sullo scacchiere internazionale.

L’altro fronte della nuova fiscalità digitale è quello aperto in Tribunale a Milano, dove Meta ha lasciato scadere i termini per accordarsi con l’agenzia delle Entrate sulla contestazione di 887 milioni di Iva non versata (nè dichiarata) tra il 2015 e il 2021. Il punto di partenza della Gdf e della Procura milanese è che lo scambio di dati tra utente e piattaforma digitale è una permuta – dati sensibili profilati di alto valore commerciale in cambio di servizi digitali avanzati -assoggettabile all’imposta sul valore aggiunto, dice ancora il Sole 24ore. Meta, a differenza del passato in materia di ricavi pubblicitari – quando aveva “patteggiato” con le Entrate per due volte – contesta alla radice l’impostazione dell’accusa e andrà a processo. Processo che quasi sicuramente avrà una proiezione immediata davanti alle giurisdizioni europee. Per Meta (e “X”, indagata per 12 milioni di evasione Iva), il rapporto di accettazione dei servizi tra utente e piattaforma non origina imponibili. Per la Procura milanese, e non solo, l’imponibilità è piena non solo nel rapporto B2B, ma anche in quello B2C, e senza conseguenze per il consumatore non partita Iva. La battaglia è appena iniziata.