Educazione finanziaria, Alleanza Assicurazioni raddoppia le tappe del suo tour e coinvolge le scuole

Prende il via da Milano la seconda edizione con 14 tappe in tutta Italia per migliorare il livello di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa, ancora insufficiente

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Generali.

Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, rilancia e raddoppia il suo impegno a favore della diffusione dell’educazione finanziaria e assicurativa sul territorio. Prende il via il prossimo 5 marzo da Milano la seconda edizione del “Tour dell’Educazione Finanziaria”, dopo il successo dello scorso anno con oltre 3mila partecipanti nelle sette tappe.

Quest’anno la Compagnia, guidata dall’AD Davide Passero, ha puntato su un format rinnovato che mira a coinvolgere anche i ragazzi delle scuole primarie, oltre al focus dedicato all’empowerment femminile. Alleanza e la sua Rete di oltre 10mila consulenti saranno impegnati per un anno intero in un viaggio di 14 tappe attraverso tutta la Penisola per rispondere alle differenti situazioni di fragilità finanziaria che ancora oggi permangono in Italia, come messo in luce dall’ultima edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.

Obiettivo dell’iniziativa, che quest’anno si arricchisce delle partnership con FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio (ABI) e Adecco, è migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, ancora sotto la sufficienza (56 su 100, con la sufficienza fissata a 60). Focus particolare è dedicato al mondo dei giovani che restano sotto la sufficienza con un livello medio di 50: in confronto al passato, però, oggi i genitori dedicano più tempo all’insegnamento finanziario verso i figli. Dal rapporto emerge ancora un rilevante gender gap (uomini 58 vs donne 53) influenzato anche dalla bassa autonomia decisionale delle donne che trova origine nel contesto e nelle dinamiche familiari.

Ogni tappa del tour è organizzata in due distinti momenti: la mattina con l’evento intitolato “Contiamo Pari” sarà dedicata al confronto con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, insieme ai divulgatori di FEduF illustreranno ai ragazzi i concetti basilari dell’educazione finanziaria. Ulteriore tassello che rafforza il progetto già avviato con AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari) di educazione finanziaria nelle scuole di secondo grado che coinvolgerà 250 istituti entro l’anno. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato ai “Rituali di benessere finanziario”, momenti di condivisione dedicati alle donne organizzati da Alleanza in collaborazione con Rame, una piattaforma media che attraverso storie, consigli e notizie aiuta le persone a cambiare la propria relazione con i soldi e che raccoglie una community di oltre 90mila persone, e il coinvolgimento attivo delle Consulenti Alleanza sul territorio. Quest’anno i “Rituali” si impreziosiscono con la partecipazione di un nuovo partner: Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e dà risalto al capitale umano grazie a un team di 2.000 professionisti e oltre 300 filiali sul territorio nazionale.

Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing di Alleanza Assicurazioni, ha commentato: «Una rilevante parte degli italiani continua a restare al di sotto dei livelli di sufficienza in materia di educazione finanziaria e assicurativa. Di fronte a questo contesto messo in luce dal nostro Edufin Index, occorrono azioni concrete e corali per migliorare il quadro. Per questo motivo, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di rilanciare il nostro Tour con il doppio delle tappe su tutto il territorio nazionale e il coinvolgimento di nuovi partner che lavoreranno insieme ai nostri consulenti per diffondere conoscenza e consapevolezza. Vogliamo così identificare azioni mirate e tangibili per le differenti situazioni di fragilità finanziaria presentate dal nostro Rapporto, a partire proprio dai giovani e dalle donne».

Virginia Stagni, Chief Marketing Officer & Country Head of Communications – The Adecco Group Italy ha dichiarato: «Abbiamo scelto di partecipare attivamente a questo progetto perché riteniamo fondamentale sensibilizzare concretamente diversi pubblici sull’importanza dell’educazione finanziaria, integrandola con il tema centrale per noi di Adecco: l’educazione al lavoro. Il nostro obiettivo è far sviluppare competenze trasversali chiave ai candidati e candidate, per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide e opportunità del mondo del lavoro. Comprendere il proprio valore e saper gestire in modo efficace il proprio stipendio sono aspetti essenziali per garantire una stabilità economica sostenibile nel tempo. Nonché una indipendenza individuale fondamentale. Purtroppo, giovani e donne – e in generale la popolazione italiana – si trovano ancora oggi spesso in situazioni di maggiore vulnerabilità decisionale, a causa di barriere culturali e strutturali che limitano l’accesso alle conoscenze finanziarie. In questo contesto, iniziative come questa rappresentano un passo fondamentale per promuovere l’uguaglianza di genere e assicurare a tutti pari opportunità, sia nel percorso verso l’indipendenza economica sia nella realizzazione personale attraverso il lavoro»

Alleanza Assicurazioni è impegnata sul fronte di una mission che la vede da anni protagonista: quella di accrescere l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, un importante ruolo sociale in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu al 2030.

Alleanza promuove il “Programma Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa”, articolato in seminari gratuiti che in questi anni hanno registrato 480.000 partecipanti in oltre 7.000 eventi, suddivisi tra “Protection Day”, “Investment Day” e “Previdenza Day”. Oltre agli eventi territoriali, il piano editoriale che ha coinvolto social media, radio e rubriche dedicate, ha permesso di raggiungere oltre 100 milioni di contatti solo lo scorso anno. Il “Tour dell’Educazione Finanziaria”, intende arricchire ulteriormente tale programma. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 5 marzo, a Milano. La tappa successiva si terrà a Venezia il prossimo 10 aprile. Il tour proseguirà poi a Trento, Firenze, Trieste, Genova, Napoli, Catania, Pescara, Torino, Bari, Matera, Cagliari e Bologna.