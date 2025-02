Amco sottoscrive un accordo vincolante per l’acquisizione del gruppo Exacta per rafforzare il ruolo sistemico nella gestione dei crediti deteriorati nell’interesse pubblico

Con l’acquisizione di Exacta, AMCO si dota di una struttura e del know how per supportare la PA nel recupero dei tributi locali non riscossi

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da SEC Newgate Spa.

AMCO annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante con la piattaforma di permanent capital Eulero Capital e la famiglia Oreglia per l’acquisto di una partecipazione dell’80% del gruppo Exacta, attivo nel segmento della gestione dei tributi non riscossi della Pubblica Amministrazione locale. Il restante 20% del capitale resterà di titolarità dei fondatori e del management, assicurando continuità gestionale e know how alla società.

L’acquisizione è in linea con il terzo pilastro del Piano Strategico 2024-2028 “Produciamo Valore” di AMCO, che prevede nuove iniziative di gestione dei crediti deteriorati nell’interesse pubblico, rafforzando così il ruolo sistemico di AMCO nel settore.

L’operazione, una volta perfezionata, permetterà ad AMCO di acquisire una piattaforma operativa con elevato know-how tecnologico, complementare al proprio business, senza sovrapposizioni e in coerenza con il modello attuale. In questo modo AMCO contribuirà a ottimizzare la gestione dei tributi locali non riscossi, rendendola più efficiente.

Exacta è infatti un operatore specializzato nel Public Credit Management, ovvero il recupero giudiziale e stragiudiziale dei tributi non riscossi per conto della Pubblica Amministrazione locale (i.e. comuni, province ed enti collegati).

Exacta è attiva anche in altre due aree di business. L’area di PA Consulting offre alle pubbliche amministrazioni locali servizi ancillari di consulenza amministrativa, finanziaria, legale e formazione, in sinergia con il business del Public Credit Management. Infine, l’area di Private Credit Management offre servizi di recupero credito a società private, con particolare focus nei settori delle utilities e delle telecomunicazioni.

L’acquisto avverrà tramite cassa, interamente generata dalla gestione operativa di AMCO, senza alcuna necessità di ricorrere a finanziamenti di terzi. L’operazione sarà finalizzata entro il primo semestre 2025, una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità competenti.

AMCO è stata assistita da Equita in qualità di advisor finanziario, da EY per servizi di due diligence in qualità di advisor industriale e dallo studio legale Chiomenti in qualità di advisor legale. Eulero e la famiglia Oreglia sono stati assistiti da Mediobanca in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di advisor legale. Deloitte e Goetz hanno effettuato le attività di Vendor Due Diligence finanziaria e commerciale.

AMCO – Asset Management Company

AMCO è una credit management company con un ruolo sistemico nella gestione dei crediti deteriorati nell’interesse pubblico. Al 30 giugno 2024 gli attivi in gestione sono €33,5 miliardi, composti per il 70% da sofferenze e 30% da UTP, per un totale di 167 mila posizioni, di cui oltre 80 mila imprese.

La Società è partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e al controllo della Corte dei Conti, nonché a livello comunitario a quello della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp).

AMCO opera secondo un modello di business efficace, puntando a ottimizzare i livelli di efficienza operativa. La gestione del credito segue un approccio proattivo che privilegia strategie di valorizzazione in sinergia con altri partner, per facilitare il riequilibrio finanziario di famiglie e imprese.

Gruppo Exacta – Perimetro oggetto di acquisizione

Fondato nel 1994, il Gruppo Exacta offre servizi di Credit Management, di Consulenza amministrativa, finanziaria, legale e formazione per le Pubbliche Amministrazioni Locali. Il Gruppo è inoltre attivo nel servicing di portafogli di crediti deteriorati (NPL).

Exacta si distingue per la formazione del proprio personale, la professionalità dei suoi servizi, l’innovazione continua nei processi e nelle applicazioni tecnologiche.

Con gli oltre 2.000 enti pubblici serviti, Exacta è leader nel Credit Management, nella consulenza e formazione per la PA. Al 31.12.2024 lo stock di crediti in gestione dalla PA è di circa €800 milioni.

Eulero Capital

Eulero Capital è una piattaforma di Permanent Capital che investe in PMI a fianco dell’imprenditore per supportarne i piani di sviluppo con un approccio industriale, che affianca le competenze finanziarie dei due soci fondatori alle competenze industriali degli altri suoi soci.

Fondata nel 2020 dai due Senior Partner è oggi infatti partecipata da Futura Invest (Fondazione Cariplo) e da una trentina di primarie famiglie imprenditoriali italiane, che interagiscono con il Team nei processi decisionali e di supporto alle aziende partecipate.

Eulero ha accompagnato la famiglia Oreglia e il management in un percorso di crescita e sviluppo durato oltre quattro anni che ha portato Exacta a essere uno dei principali operatori del settore. Con questo accordo realizza la seconda cessione da quando è stata fondata nel 2020.